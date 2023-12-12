الدوزي يحيي حفلا فنيا بالكوت ديفوار لفائدة ضحايا زلزال الحوز

القسم الفني: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن إحيائه حفلا غنائيا بالكوت ديفوار، سيكون دخله لفائدة ضحايا زلزال الحوز.

و جدير بالذكر أن عبد الحفيظ الدوزي سيشارك في حفل فني ضخم “حفل الإخوة الإيفوارية” تحت شعار “الوحدة والتضامن” و ذلك يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023.

وستعرف هذه التظاهرة الفنية التي ستنظمها السفارة المغربية، مشاركة عدد من الأسماء البارزة في كل من المغرب و الكوت ديفوار.

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