الدوزي يحيي حفلا فنيا بالكوت ديفوار لفائدة ضحايا زلزال الحوز
القسم الفني: هبة بريس
أعلن الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن إحيائه حفلا غنائيا بالكوت ديفوار، سيكون دخله لفائدة ضحايا زلزال الحوز.
و جدير بالذكر أن عبد الحفيظ الدوزي سيشارك في حفل فني ضخم “حفل الإخوة الإيفوارية” تحت شعار “الوحدة والتضامن” و ذلك يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023.
وستعرف هذه التظاهرة الفنية التي ستنظمها السفارة المغربية، مشاركة عدد من الأسماء البارزة في كل من المغرب و الكوت ديفوار.
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” أركسترا عسري فنان شعبي ” أركسترا عسري مجموعة رائدة على مستوى تهذيب الفن الشعبي وتقديمه على الوجه الأكمل للجماهير المغربية والعربية ونجحت في استقطاب جمهور واسع وقد أحيت العديد من السهرات والحفلات والأعراس والعديد من المناسبات العامة والخاصة. راوحت الأوركسترا بقيادة الفنان محمد العسري بين مختلف الأنماط الموسيقية، رغم تخصصها في الفن الشعبي. ويعود لها الفضل في إحياء فن العيساوة مما جعلها تكون مجموعة متنوعة وثرية على مستوى إنتاجها الفني، وتصبح محل متابعة وطلب من طرف جمهور واسع تجاوز حدود المغرب ليمتد إلى الجزائر وأوروبا حيث الجالية المغربية المتعطشة للكلمة واللحن المغربي الأصيل. يحظى محمد العسري بحب وتقدير العديد من المتابعين للساحة الغنائية المغربية، ويعتبر خليفة للفنان عبد العزيز الكنار، حيث تميّز بعزفه على آلة الكمان وأدائه الرائع. وقد اشتهر بأغنية يوم المعاد خلاني وسافر الغزال وقد اعتبره البعض كسفير للأغنية الشعبية المغربية الفاسية. يعتبر محمد العسري من الفنانين الدين نقشو إسمهم في الساحة الفنية المغربية حيث يتوفر على أوركسترا عالية ترافقه في كل الحفلات ويتميّز محمد بإحساسه الراقي وخلقه العالي وقد اكتسب شهرة عالمية بدون اقترابه للقنوات المغربية وذالك يرجع إلى انغلاقه على نفسه وتركيزه على ما يقدمه لجمهوره، ومن ألبوماته المشهورة «هايلي هايلي»، «ما عندي زهر» والأخير «سولوه» ؟