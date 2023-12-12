تفاصيل إطلاق خطوط جوية جديدة تربط تسعة مدن مغربية مع بعضها
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قررت شركة “رايانير” للطيران منخفض التكلفة إطلاق رحلات و خطوط جوية جديدة لكن هاته المرة بشكل داخلي حيث ستربط طائراتها تسعة مدن مغربية مع بعضها البعض.
و في هذا الصدد، قررت “رايانير” إطلاق خطوط جوية داخلية في المغرب و ذلك بدعم من وزارة النقل واللوجستيك ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.
وفي إطار هذا المشروع التطويري الاستثنائي، سمحت السلطات المغربية لشركة “رايانير” بوضع رحلات داخلية محددة بين بعض المدن المغربية، عبر فتح 11 خط جوي داخلي جديد ابتداء من صيف 2024.
وبالتالي، سيتضمن برنامج “رايانير” الجديد ابتداءا من هذا الصيف افتتاح 11 خط جوي داخلي جديد إلى 9 وجهات مغربية وهي أكادير، الراشيدية، الصويرة، فاس، مراكش، ورزازات، وجدة، طنجة وتطوان.
وسيكون هذا العرض إضافة للحضور التاريخي للخطوط الملكية المغربية في هذا القطاع بالإضافة إلى شركة العربية للطيران.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
65 تعليقات
بعض الناس يتكلمون فقط ليتكلموا بلا تفكير ولا فهم… اللذين يقولون ولماذا ليس لعيون او او… اسي امولاي رآها الخطوط الجوية الملكية المغربية قايمه والحمدالله بخدمتها وتحط بجميع المطارات الداخلية والحمد لله وهذا ريانير غير زيادة يعني لبعض المدن فقط لا لكل المدن المغربية يعني زياده الاختيار للمواطن وزيادة عدد الايام للتنقل وهناك شركات اخرى العربية لبعض المدن كذلك ، وفهم الفاهم وبارك علينا من الانتقادات المحبط
ة وخلو بلادنا تزيد القدام وكفانى من التشائم… والله ٠يهدينا جميعاً. 🙏
مطار بني ملال منسي ومنبود تخيلو ان طائرة واحدة هي التي برمجت من الخارج مرة واحدة في السنة واحد الان كانت الساكنة تنتظرها بفارغ الصبر مند ازيد من اربع سنوات لاستقبالها بالزغاريد والورود لكن للاسف لاحياة لمن تنادي والان في ما يخص التنقلات الداخلية تم اقصاؤها بالمرة انها مدينة يتيمة لااحد يدافع عنها حتى منتخبيها همهم الوحيد هو تقطيع اشجار الزيتون وتجهيز البقع والبيع والشراء لاحول ولاقوة الا بالله…مواطن يحب مدينتهوغيور عليها
واين هو مطار گلميم و طانطان و بني ملال و الداخلة و و و و.
الطائرة راه خاصها تكون للمسافات البعيده
نتمنى أن يكون هناك خط دايم للراشيدية من الداخل ولما لا من اوروبا مباشرة الى الراشيدية الحبيبة.
نتمنى خط جوي وجدة طنجة