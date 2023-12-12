A general view of Ryanair plane at FesSais Airport located about 13 km from the city center of Fez. On Friday, June 30, 2017, in Fes, Morocco.. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

تفاصيل إطلاق خطوط جوية جديدة تربط تسعة مدن مغربية مع بعضها

2023-12-12 / 12:31
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت شركة “رايانير” للطيران منخفض التكلفة إطلاق رحلات و خطوط جوية جديدة لكن هاته المرة بشكل داخلي حيث ستربط طائراتها تسعة مدن مغربية مع بعضها البعض.

و في هذا الصدد، قررت “رايانير” إطلاق خطوط جوية داخلية في المغرب و ذلك بدعم من وزارة النقل واللوجستيك ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وفي إطار هذا المشروع التطويري الاستثنائي، سمحت السلطات المغربية لشركة “رايانير” بوضع رحلات داخلية محددة بين بعض المدن المغربية، عبر فتح 11 خط جوي داخلي جديد ابتداء من صيف 2024.

وبالتالي، سيتضمن برنامج “رايانير” الجديد ابتداءا من هذا الصيف افتتاح 11 خط جوي داخلي جديد إلى 9 وجهات مغربية وهي أكادير، الراشيدية، الصويرة، فاس، مراكش، ورزازات، وجدة، طنجة وتطوان.

وسيكون هذا العرض إضافة للحضور التاريخي للخطوط الملكية المغربية في هذا القطاع بالإضافة إلى شركة العربية للطيران.

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‫53 تعليقات

  2. بدأت اعراض اسهال المونديال ومن بينها قمع المستضعفين اصحاب الكراريس و الآتي ادهى و أمر

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  3. كلشي مزيان في المغرب خاصنا غير الخطوط الداخلية، الله يعطينا وجهكوم ندخلو بيه للحمام.

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  5. اذا كنت تفكر هكذا فعليك أن تكتفي بالحمارة اما الطكسي و الطوبيس و الكار و.
    ..و الطيارة بزاف اعليك

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  6. هاده الخطوط مجرد تسهيل التنقل للناس المعوزين دات الدخل البسيط وقد جاءت بديل تريبورتو

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  9. الطيران الداخلي وخاصة المدن البعيدة كالدار البيضاء العيون او فاس الداخلة هو شيء ممتاز أولا ربح الوقت تانيا تخفيف اتعاب السفر تالتا الرواج السياحي وازدهار المنطقة التي يصعب الوصول اليها
    وانااشجع هده الفكرة انها ممتازة
    لانني احلم ان ازور المدن الجنوبية كمدينة الداخلة والعيون ولكن دائما افكر في كيفية السفر

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  11. فكرة رائعة لكن خاصها تكون باثمنة مناسبة يقدر عليها المواطن الدرويش باش حتى هو يحس بان بلده تعيره اهتماما وهاد التقدم لي كتعرفوا المملكة في صالحه حينها نقول الله يبارك ..

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  13. يجب أحد بعين الاعتبار خط فاس الداخلة لان من شأنه تخفيف عبأ السفر لطول المسافة وشكرا

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