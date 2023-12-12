تفاصيل إطلاق خطوط جوية جديدة تربط تسعة مدن مغربية مع بعضها
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قررت شركة “رايانير” للطيران منخفض التكلفة إطلاق رحلات و خطوط جوية جديدة لكن هاته المرة بشكل داخلي حيث ستربط طائراتها تسعة مدن مغربية مع بعضها البعض.
و في هذا الصدد، قررت “رايانير” إطلاق خطوط جوية داخلية في المغرب و ذلك بدعم من وزارة النقل واللوجستيك ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.
وفي إطار هذا المشروع التطويري الاستثنائي، سمحت السلطات المغربية لشركة “رايانير” بوضع رحلات داخلية محددة بين بعض المدن المغربية، عبر فتح 11 خط جوي داخلي جديد ابتداء من صيف 2024.
وبالتالي، سيتضمن برنامج “رايانير” الجديد ابتداءا من هذا الصيف افتتاح 11 خط جوي داخلي جديد إلى 9 وجهات مغربية وهي أكادير، الراشيدية، الصويرة، فاس، مراكش، ورزازات، وجدة، طنجة وتطوان.
وسيكون هذا العرض إضافة للحضور التاريخي للخطوط الملكية المغربية في هذا القطاع بالإضافة إلى شركة العربية للطيران.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
53 تعليقات
مطار بوعرفة الجنوب الشرقي دايما منسي
بدأت اعراض اسهال المونديال ومن بينها قمع المستضعفين اصحاب الكراريس و الآتي ادهى و أمر
كلشي مزيان في المغرب خاصنا غير الخطوط الداخلية، الله يعطينا وجهكوم ندخلو بيه للحمام.
الحسيمة طنجة نسيتوها
اذا كنت تفكر هكذا فعليك أن تكتفي بالحمارة اما الطكسي و الطوبيس و الكار و.
..و الطيارة بزاف اعليك
هاده الخطوط مجرد تسهيل التنقل للناس المعوزين دات الدخل البسيط وقد جاءت بديل تريبورتو
و لماذا لا تربط اقاليمنا الجنوبية.ام هي تطبق تعاليم الاتحاد الأوروبي الصارم.
Il faut voir la ponctualité qui n’est jamais respectée et il ne sera jamais respecté
الطيران الداخلي وخاصة المدن البعيدة كالدار البيضاء العيون او فاس الداخلة هو شيء ممتاز أولا ربح الوقت تانيا تخفيف اتعاب السفر تالتا الرواج السياحي وازدهار المنطقة التي يصعب الوصول اليها
وانااشجع هده الفكرة انها ممتازة
لانني احلم ان ازور المدن الجنوبية كمدينة الداخلة والعيون ولكن دائما افكر في كيفية السفر
علاش مكينش لعيون او داخلة المهم مزيان
فكرة رائعة لكن خاصها تكون باثمنة مناسبة يقدر عليها المواطن الدرويش باش حتى هو يحس بان بلده تعيره اهتماما وهاد التقدم لي كتعرفوا المملكة في صالحه حينها نقول الله يبارك ..
فكرة ممتازة واتمنى ان تنضم حتى المدن الجنوبية كالعيون الداخلة بوجدور وغيرها
يجب أحد بعين الاعتبار خط فاس الداخلة لان من شأنه تخفيف عبأ السفر لطول المسافة وشكرا