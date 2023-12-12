A general view of Ryanair plane at FesSais Airport located about 13 km from the city center of Fez. On Friday, June 30, 2017, in Fes, Morocco.. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

تفاصيل إطلاق خطوط جوية جديدة تربط تسعة مدن مغربية مع بعضها

2023-12-12 / 12:31
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت شركة “رايانير” للطيران منخفض التكلفة إطلاق رحلات و خطوط جوية جديدة لكن هاته المرة بشكل داخلي حيث ستربط طائراتها تسعة مدن مغربية مع بعضها البعض.

و في هذا الصدد، قررت “رايانير” إطلاق خطوط جوية داخلية في المغرب و ذلك بدعم من وزارة النقل واللوجستيك ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وفي إطار هذا المشروع التطويري الاستثنائي، سمحت السلطات المغربية لشركة “رايانير” بوضع رحلات داخلية محددة بين بعض المدن المغربية، عبر فتح 11 خط جوي داخلي جديد ابتداء من صيف 2024.

وبالتالي، سيتضمن برنامج “رايانير” الجديد ابتداءا من هذا الصيف افتتاح 11 خط جوي داخلي جديد إلى 9 وجهات مغربية وهي أكادير، الراشيدية، الصويرة، فاس، مراكش، ورزازات، وجدة، طنجة وتطوان.

وسيكون هذا العرض إضافة للحضور التاريخي للخطوط الملكية المغربية في هذا القطاع بالإضافة إلى شركة العربية للطيران.

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‫10 تعليقات

  6. الله يكثر خير الحكومة
    هاذا مشروع زوبن هو وأثمنة المحروقات والزيادة في الاسعار سييييبيييير سييييييير

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  10. يجب إدخال العيون و الداخلة لكي ينجح المشروع مأئة بالمائة
    بدون هذه المدينتين يصعب نجاحه

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