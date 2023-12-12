عزيز بوهدوز يعلن اعتزال كرة القدم

عزيز بوهدوز يعلن اعتزال كرة القدم

2023-12-12 / 11:23
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أعلن عزيز بوجدوز الدولي المغربي السابق، ومهاجم فريق “إف إس في فرانكفورت” الألماني لكرة القدم، اعتزاله اللعب في سن السادسة والثلاثين.

وقال بوهدوز، في تغريدة نشرها عبر حسابه: “حان الوقت لنقول وداعا وشكرا لكم، كرة القدم وحبها كان ولا يزال شغفًا خاصا بالنسبة لي”.

وأضاف الدولي المغربي السابق: “كل من تابع مسيرتي يعرف مدى صعوبة الطريق الذي مررت به، كل شيء ممكن في الحياة، إذا كان بإمكان أي شخص أن يغني أغنية عنها، فهو أنا. لذلك، لا تدع أي شخص يخبرك بأي شيء لم يحصل على أي شيء، أنا فخور بما حققته”.

وشكر بوحدوز عائلته الصغيرة, انطلاقا من والديه واللذان كان يباركانه وصولا لزوجته والتي ساندته في جميع قراراته, اضافة لمدربيه والمشرفين عليه, واصدقائه وزملائه, وجميع المشجعين الذين دعموه طيلة سنوات .

وختم مهاجم فريق “إف إس في فرانكفورت” قائلا: “لم يكن القرار سهلاً بالنسبة لي؛ ولكن في مرحلة ما انتهى الأمر، وحان الوقت لتعليق حذائي”.

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