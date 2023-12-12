مشروع مبتكر.. المغرب يربط الداخلة بالدار البيضاء عبر طريق كهربائية عالية الجهد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب مشاريعه الطاقية العملاقة الرامية لجعل البلاد تعتمد على إمكانياتها و مصادرها الذاتية لتأمين سيادتها الطاقية و هاته المرة من خلال مشروع مبتكر يروم ربط مدينة الداخلة بالدار البيضاء عبر طريق كهربائية عالية الجهد.

و في هذا الصدد، تقرر إطلاق مشروع طاقي جديد في المملكة يهدف لربط الداخلة بالدار البيضاء عبر طريق كهربائية عالية الجهد على امتداد حوالي 1.400 كيلومتر، مما يجسد تقدما هائلا في مجال استغلال الطاقات المتجددة وتقليل أثر الكربون.

هذا المشروع سيشرف على إنجازه و تدبيره المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و يندرج في إطار مقاربة وطنية استراتيجية تهم إزالة الكربون وتنويع المصادر الطاقية للبلاد.

ومن هذا المنطلق، فإن المغرب، من خلال الاستفادة من تموقعه الجغرافي الاستراتيجي، لا يروم الاستجابة للحاجيات الداخلية المتزايدة من الطاقة النظيفة فحسب، بل يسعى إلى أن يصبح فاعلا رئيسيا في سوق الطاقة الدولية و خاصة في المبادلات الطاقية بين إفريقيا و أوروبا.

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