إيطاليا.. العثور على جثّ.ة مهاجر مغربي داخل قاطرة مهجورة

2023-12-12 / 11:08
6
عبد اللطيف الباز - هبة بريس

أفادت مصادر مطلعة ، أن شابا مغربيا مهاجرا في العشرينيات من عمره، توفي داخل قاطرة مهجورة بجانب محطة السكك الحديدية بمدينة فيرونا .

ووفق المصادر ذاتها، فقد تم العثور على الشاب جثة هامدة، حيث التحقت بالمكان مصالح الشرطة الإيطالية التي فتحت التحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وحسب ما ذكرته مصادرنا ، فالشاب يعيش بايطاليا بطريقة غير قانونية، وكان يلجأ إلى المقطورة للمبيت فيها.

وبعد فحص الجثة من طرف طبيب التشريح تبين أن الشاب فارق الحياة بسبب البرد القارس.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مغاربة إيطاليا يستمرون في ترسيخ أواصر التضامن تجاه ضحايا زلزال الحوز

مغاربة إيطاليا يستمرون في ترسيخ أواصر التضامن تجاه ضحايا…

2023-12-07 / 23:36
Photo of إيطاليا..لقاء تواصلي يجمع القنصل العام ببولونيا وفعاليات المجتمع المدني

إيطاليا..لقاء تواصلي يجمع القنصل العام ببولونيا وفعاليات المجتمع المدني

2023-12-06 / 09:27
Photo of إيطاليا.. مصرع سائق مغربي في حادث اصطدام قطار بشاحنة

إيطاليا.. مصرع سائق مغربي في حادث اصطدام قطار بشاحنة

2023-12-01 / 11:59
Photo of ميلانُـو:الجالية المغربية تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال

ميلانُـو:الجالية المغربية تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال

2023-11-26 / 21:50
Photo of تكريم 6 من أفراد الجالية المغربية بفنلندا

تكريم 6 من أفراد الجالية المغربية بفنلندا

2023-11-22 / 10:10
Photo of فرنسا..مغربي يق_تل والده بأورليان

فرنسا..مغربي يق_تل والده بأورليان

2023-11-21 / 20:44
Photo of أزيد من 317 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي الإسباني

أزيد من 317 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي…

2023-11-21 / 15:46
Photo of هدم منزل عائلة مغربية بغزة ومناشدات للمساعدة على الخروج من القطاع ( صور )

هدم منزل عائلة مغربية بغزة ومناشدات للمساعدة على الخروج…

2023-11-14 / 20:23
Photo of مغاربة يفضحون مخططا للدفاع عن أطروحة المرتزقة في ندوة بالبرلمان الدنماركي

مغاربة يفضحون مخططا للدفاع عن أطروحة المرتزقة في ندوة…

2023-11-14 / 16:26
Photo of الدفعة الأولى من مغاربة غزة يعبرون الى الأراضي المصرية

الدفعة الأولى من مغاربة غزة يعبرون الى الأراضي المصرية

2023-11-13 / 14:56

‫6 تعليقات

  6. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الأعلى ،الابرياء.ولكن دنوبه على عاتق الحكومة المغربية ،للفاسدين طبعا لموفروش إليه العمل ليوفر إليه العيش الكريم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق