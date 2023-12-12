إيطاليا.. العثور على جثّ.ة مهاجر مغربي داخل قاطرة مهجورة
عبد اللطيف الباز - هبة بريس
أفادت مصادر مطلعة ، أن شابا مغربيا مهاجرا في العشرينيات من عمره، توفي داخل قاطرة مهجورة بجانب محطة السكك الحديدية بمدينة فيرونا .
ووفق المصادر ذاتها، فقد تم العثور على الشاب جثة هامدة، حيث التحقت بالمكان مصالح الشرطة الإيطالية التي فتحت التحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.
وحسب ما ذكرته مصادرنا ، فالشاب يعيش بايطاليا بطريقة غير قانونية، وكان يلجأ إلى المقطورة للمبيت فيها.
وبعد فحص الجثة من طرف طبيب التشريح تبين أن الشاب فارق الحياة بسبب البرد القارس.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
Ya rebbi salama
Llah yrahmo
اللهم ارحمه و اسكنه الفردوس الأعلى
Kon be9a f blado hsen lih
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الأعلى ،الابرياء.ولكن دنوبه على عاتق الحكومة المغربية ،للفاسدين طبعا لموفروش إليه العمل ليوفر إليه العيش الكريم