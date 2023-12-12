إيطاليا.. العثور على جثّ.ة مهاجر مغربي داخل قاطرة مهجورة

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

أفادت مصادر مطلعة ، أن شابا مغربيا مهاجرا في العشرينيات من عمره، توفي داخل قاطرة مهجورة بجانب محطة السكك الحديدية بمدينة فيرونا .

ووفق المصادر ذاتها، فقد تم العثور على الشاب جثة هامدة، حيث التحقت بالمكان مصالح الشرطة الإيطالية التي فتحت التحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وحسب ما ذكرته مصادرنا ، فالشاب يعيش بايطاليا بطريقة غير قانونية، وكان يلجأ إلى المقطورة للمبيت فيها.

وبعد فحص الجثة من طرف طبيب التشريح تبين أن الشاب فارق الحياة بسبب البرد القارس.

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