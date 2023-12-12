إصدار برامج الاختبارات الشفوية والعملية لمباريات التدريس
هبة بريس
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تم العمل على إصدار البرامج الرسمية للاختبارات العملية والشفوية لمباريات وولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من أطر التدريس – دورة 2023، المقرر إجراؤها يوم السبت 16 دجنبر 2023.
وحسب بلاغ للوزارة، فيأتي هذا الإجراء في إطار ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين وتمكينهم من توجيه وتركيز مجهوداتهم في التحضير الجيد لاجتياز هذه المباريات.
ويمكن الاطلاع على هذه البرامج وسحبها من البوابة الرسمية للوزارة: www.men.gov.ma. وفق المصدر ذاته
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7 تعليقات
قبل كل شيء يجب إنقاذ التعليم في المغرب وخاصة المدارس العمومية.
التخبط المستمر في الاضرابات المتواصلة التي ستؤدي بابنائنا إلى الهدر المدرسي والسبب وراء ذالك الأساتذة والله اعلم.
الآن نحن في ماسة إلى التغيير والاصلاح في التعليم العمومي وانقاذ وليس كلام لا محل له من الإعراب حالياً.
لو كانت الوزارة فعلا تريد تكافؤ الفرص لألغت شرط السن
إنها في مصلحة المترشحين في مباراة اجتياز اختبار الشفوي لمباريات التدريس.
التوفيق والنجاح للمترشحين الذين يستحقون النجاح.
نتمنى أن تمر عملية الترشيح في اجتياز لمباريات التدريس بكل مصداقية وشفافية وروح وطنية..