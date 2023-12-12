إصدار برامج الاختبارات الشفوية والعملية لمباريات التدريس

2023-12-12 / 10:50
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تم العمل على إصدار البرامج الرسمية للاختبارات العملية والشفوية لمباريات وولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من أطر التدريس – دورة 2023، المقرر إجراؤها يوم السبت 16 دجنبر 2023.

وحسب بلاغ للوزارة، فيأتي هذا الإجراء في إطار ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين وتمكينهم من توجيه وتركيز مجهوداتهم في التحضير الجيد لاجتياز هذه المباريات.

ويمكن الاطلاع على هذه البرامج وسحبها من البوابة الرسمية للوزارة: www.men.gov.ma. وفق المصدر ذاته

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‫7 تعليقات

  2. التخبط المستمر في الاضرابات المتواصلة التي ستؤدي بابنائنا إلى الهدر المدرسي والسبب وراء ذالك الأساتذة والله اعلم.

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  3. الآن نحن في ماسة إلى التغيير والاصلاح في التعليم العمومي وانقاذ وليس كلام لا محل له من الإعراب حالياً.

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  7. نتمنى أن تمر عملية الترشيح في اجتياز لمباريات التدريس بكل مصداقية وشفافية وروح وطنية..

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