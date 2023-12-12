وزير الخارجية الإسباني يقوم بزيارة للمغرب

هبة بريس

يحل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، السيد خوسيه مانويل ألباريس، بالمغرب يومي 13 و14 دجنبر.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مصادر دبلوماسية إسبانية أن هذه الزيارة “تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والتجارية واللغوية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ “أول زيارة خارجية للسيد ألباريس منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة”.

وخلال مقامه في المغرب، تضيف ذات المصادر، سيجري رئيس الدبلوماسية الإسبانية محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

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