وزير الخارجية الإسباني يقوم بزيارة للمغرب

2023-12-12 / 10:45
0
هبة بريس

يحل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، السيد خوسيه مانويل ألباريس، بالمغرب يومي 13 و14 دجنبر.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مصادر دبلوماسية إسبانية أن هذه الزيارة “تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والتجارية واللغوية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ “أول زيارة خارجية للسيد ألباريس منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة”.

وخلال مقامه في المغرب، تضيف ذات المصادر، سيجري رئيس الدبلوماسية الإسبانية محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “إحصاء السكان” على طاولة المجلس الحكومي

“إحصاء السكان” على طاولة المجلس الحكومي

2023-12-12 / 09:50
Photo of مباحثات ” روسية-مغربية” حول تطوير العلاقات الثنائية

مباحثات ” روسية-مغربية” حول تطوير العلاقات الثنائية

2023-12-11 / 18:56
Photo of مسؤول أمريكي يؤكد من الجزائر جدية مقترح “الحكم الذاتي “لحل النزاع المفتعل حول الصحراء

مسؤول أمريكي يؤكد من الجزائر جدية مقترح “الحكم الذاتي…

2023-12-11 / 18:18
Photo of من جنيف.. المغرب يتعهد بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا

من جنيف.. المغرب يتعهد بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا

2023-12-11 / 17:00
Photo of تهديد بالانسحاب واتهامات بعدم احترام المؤسسة الدستورية.. “قربلة” بالبرلمان بسبب “غياب وزراء”

تهديد بالانسحاب واتهامات بعدم احترام المؤسسة الدستورية.. “قربلة” بالبرلمان…

2023-12-11 / 16:04
Photo of مدونة الأسرة.. “الوردة” يقترح إعادة النظر في النفقة وأحكام الإرث

مدونة الأسرة.. “الوردة” يقترح إعادة النظر في النفقة وأحكام…

2023-12-11 / 13:36
Photo of الصحراء المغربية.. الأمم المتحدة تصفع عصابة “المرتزقة” بقرار جديد

الصحراء المغربية.. الأمم المتحدة تصفع عصابة “المرتزقة” بقرار جديد

2023-12-11 / 10:58
Photo of السودان يعلن طرد 15 دبلوماسيا إماراتيا

السودان يعلن طرد 15 دبلوماسيا إماراتيا

2023-12-10 / 17:03
Photo of المغرب يدعو بجنيف إلى ضمان حماية المدنيين والمستشفيات في غزة

المغرب يدعو بجنيف إلى ضمان حماية المدنيين والمستشفيات في…

2023-12-10 / 16:44
Photo of “الفيتو الأمريكي”..العلاقات العربية – الأمريكية ‏تتجه نحو “التشنج”

“الفيتو الأمريكي”..العلاقات العربية – الأمريكية ‏تتجه نحو “التشنج”

2023-12-10 / 10:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق