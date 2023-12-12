صيباري اساسي مع أيندهوفن ضد أرسنال

صيباري اساسي مع أيندهوفن ضد أرسنال

2023-12-12 / 10:27
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أكدت الصحف الهولندية أن إسماعيل صيباري سيبدأ اليوم أساسيا في تشكيلة صفوف فريقه أيندهوفن عندما يستقبل مساء اليوم الثلاثاء ضيفه الإنجليزي أرسنال عن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بعصبة أبطال أوروبا.

وجاء هذا التأكيد منسجما مع ما أشار إليه مدرب الفريق الهولندي بيتر بوس الذي قال إنه سيخوض مباراة اليوم بتشكيلة سيجري عليها عددا من التغييرات، وأنه لن يعتمد سوى على اللاعبين الجاهزين بنسبة 100%.

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