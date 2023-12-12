مزور: المغرب يتوفر على 152 منطقة صناعية بمختلف مناطق البلاد

2023-12-12 / 10:18
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد رياض مزور وزير الصناعة و التجارة أن المملكة المغربية تتوفر على 152 منطقة صناعية موزعة على مختلف جهات البلاد.

و أوضح مزور في حديثه أمام نواب الأمة بجلسة الأسئلة الشفوية أن المغرب يتوفر على 152 منطقة صناعية ممتدة على مساحة إجمالية تفوق 12 ألف هكتار، علما أنه خلال الولاية الحكومية الحالية تم إحداث 27 منطقة صناعية إضافية، بإجمالي 1400 هكتار.

و شدد وزير الصناعة و التجارة على أن الحكومة عازمة على أن يتم إحداث حي صناعي جديد على مستوى كل إقليم عبر توفير الوعاء العقاري الصناعي من النوع الجديد من أجل استقطاب المشاريع الصناعية المهيكلة.

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