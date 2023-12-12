بايدن: أنا صهيو.ني
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض إن “الدفء والتواصل الذي أشعر به مع الجالية اليهودية لا يتزعزع”.
وأضاف بايدن في حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض: “لقد وقعت في مشاكل وانتقادات عندما قلت قبل بضع سنوات إنه ليس عليك أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، وأنا صهيوني”.
وجرى حفل استقبال في البيت الأبيض بحضور بايدن بمناسبة “عيد الحانوكا” اليهودي.
وقال بايدن متحدثا خلال الحفل “سنواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل حتى تتخلص من حماس، لكن علينا أن نكون حذرين، عليهم أن يكونوا حذرين (إسرائيل). الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك”.
واضاف “كما قلت بعد هجوم (طوفان الأقصى في 7 اكتوبر)، فإن التزامي بسلامة الشعب اليهودي، وأمن إسرائيل، وحقها في الوجود كدولة يهودية مستقلة، لا يتزعزع”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
25 تعليقات
لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئد يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو القوي العزيز.
هذا مجرم حرب قبل أن يكون صهيوني .
ماذا ينتظرك أيها العجوز الكهل ستموت أن شاءالله كالجيفة مثل سابقيك، دعوات المظلومين والقتلى تلاحقك إلى يوم الدين،وستؤدي الثمن في الدنيا قبل الاخرة مثل شارون المجرم، وبوش المقبور وغيرهم، إلى جهنم أن شاءالله
قال سبحانه : و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله تعالى.
إلى جهنم و بئس المصير أنت و الصهاينة و من والاكم