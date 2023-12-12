بايدن: أنا صهيو.ني
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض إن “الدفء والتواصل الذي أشعر به مع الجالية اليهودية لا يتزعزع”.
وأضاف بايدن في حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض: “لقد وقعت في مشاكل وانتقادات عندما قلت قبل بضع سنوات إنه ليس عليك أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، وأنا صهيوني”.
وجرى حفل استقبال في البيت الأبيض بحضور بايدن بمناسبة “عيد الحانوكا” اليهودي.
وقال بايدن متحدثا خلال الحفل “سنواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل حتى تتخلص من حماس، لكن علينا أن نكون حذرين، عليهم أن يكونوا حذرين (إسرائيل). الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك”.
واضاف “كما قلت بعد هجوم (طوفان الأقصى في 7 اكتوبر)، فإن التزامي بسلامة الشعب اليهودي، وأمن إسرائيل، وحقها في الوجود كدولة يهودية مستقلة، لا يتزعزع”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
16 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا إله الا الله وحده لاشريك له
خاص يبدلوه
جو بايدن غير صالح
يجب وقف الحرب
لكم دينكم ولي دين..
جاء في الذكر الحكيم:« وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ » صدق الله العظيم..
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين عافين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين..
الاسلام منصور فوق كل الديانات السماوية..
سوف تتزعزع أنت وإسرائيل وكل الطغات. سوف تزولون جميعا. وسوف ينصر الله المؤمنين ولو بعد حين. لاغالب إلا الله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكنهم قوم يجهلون
اللهم عليك باليهود والنصارى دمرهم تدميرا..
قبح الله سعيك
تكون صهيونيا لسحق شعب باكمله فأنت مجرم
أعياد الميلاد قريبل واخاف على الجالية المسلمة في الخارج
هذا جواب لمن لا زال يشكك في صهيونية قادة أمريكا والدول الغربية
القوي يموت ضعيفا. اللهم انصر الإسلام و المسلمين وزلزل الصهاينة المجرمين. قال المجرم بايدن بان الرأي العلمي قد يتغير .ولا يسمح بذالك يقولها مغترا بنفسه كان مفتاح العالم بيده.