بايدن: أنا صهيو.ني

2023-12-12 / 09:24
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض إن “الدفء والتواصل الذي أشعر به مع الجالية اليهودية لا يتزعزع”.

وأضاف بايدن في حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض: “لقد وقعت في مشاكل وانتقادات عندما قلت قبل بضع سنوات إنه ليس عليك أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، وأنا صهيوني”.

وجرى حفل استقبال في البيت الأبيض بحضور بايدن بمناسبة “عيد الحانوكا” اليهودي.

وقال بايدن متحدثا خلال الحفل “سنواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل حتى تتخلص من حماس، لكن علينا أن نكون حذرين، عليهم أن يكونوا حذرين (إسرائيل). الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك”.

واضاف “كما قلت بعد هجوم (طوفان الأقصى في 7 اكتوبر)، فإن التزامي بسلامة الشعب اليهودي، وأمن إسرائيل، وحقها في الوجود كدولة يهودية مستقلة، لا يتزعزع”.

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‫16 تعليقات

  7. جاء في الذكر الحكيم:« وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ » صدق الله العظيم..

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  11. سوف تتزعزع أنت وإسرائيل وكل الطغات. سوف تزولون جميعا. وسوف ينصر الله المؤمنين ولو بعد حين. لاغالب إلا الله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكنهم قوم يجهلون

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  16. القوي يموت ضعيفا. اللهم انصر الإسلام و المسلمين وزلزل الصهاينة المجرمين. قال المجرم بايدن بان الرأي العلمي قد يتغير .ولا يسمح بذالك يقولها مغترا بنفسه كان مفتاح العالم بيده.

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