طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

ويرتقب أن تتشكل كتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، مع مرور سحب عابرة من الأجواء العليا بشمال المملكة.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و10 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف والجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالمناطق الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، سترتفع قليلا بجنوب البلاد، بينما ستعرف انخفاضا في باقي مناطق البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أصيلة وطانطان.

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