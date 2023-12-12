الركراكي: إنجازات كرة القدم المغربية ثمرة عمل جماعي

الركراكي: إنجازات كرة القدم المغربية ثمرة عمل جماعي

2023-12-12 / 00:18
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أكد مدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، اليوم الاثنين بمراكش، أن إنجازات كرة القدم المغربية هي ثمرة عمل جماعي.

وقال الركراكي، في كلمة بمناسبة فوزه بجائزة أفضل مدرب إفريقي (ذكور)، خلال حفل توزيع جوائز الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” 2023، إن جميع عناصر المنتخب الوطني، كل من موقعه، يعملون من أجل إشعاع كرة القدم المغربية.

وبهذه المناسبة، أعرب المدرب الوطني عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته المستمر.

كما توجه الناخب الوطني بالشكر لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع.

وأكد الركراكي أنه خلال مونديال 2022 في قطر، كان المنتخب الوطني يمثل القارة الإفريقية بأكملها، مضيفا “أعتقد أن هذه الجائزة تعود أيضا للمدربين المرشحين الآخرين اللذين يقومان بعمل مميز”.

ونال الركراكي جائزة أفضل مدرب إفريقي (ذكور)، متفوقا على كل من المدربين عبد الحق بنشيخة (الجزائر، سيمبا) ومدرب المنتخب السنغالي أليو سيسي.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة تستضيف هذا الحدث الكروي الإفريقي للسنة الثانية على التوالي، بعد دورة 2022 ،التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

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