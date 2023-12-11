واشنطن عن سكان من غزة وهم عراة ..”تبعث على الانزعاج”

2023-12-11 / 23:41
1
هبة بريس _ وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن واشنطن ترى الصور التي عرضت لسكان من غزة وهم عراة باعتبارها “تبعث على الانزعاج بشكل بالغ”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الأحد، قال إن صور تعرية المعتقلين في غزة “لا يمكن أن تتكرر”، مبينا أنها التقطت في جباليا والشجاعية، وأن بعض هؤلاء المعتقلين كانوا “مسلحين”.

وأضاف: “عمدنا إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم في شمال قطاع غزة لنتأكد من أنهم غير مفخخين”، على حد تعبيره.

في المقابل، قال موقع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان معلقا على نفس اللقطات، إن إسرائيل اعتقلت “عشرات المدنيين الفلسطينيين بعد التنكيل الشديد بهم وتعريتهم كليا من ملابسهم على إثر حصارهم منذ أيام داخل مركزين للإيواء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بايدن: أنا صهيو.ني

بايدن: أنا صهيو.ني

2023-12-12 / 09:24

فرنسا ستوقف ‭‬تمويلها لأكبر مدرسة ثانوية إسلامية

2023-12-11 / 23:27
Photo of دعما لغزة ..ناشطون ينظمون احتجاجا في مبنى لمجلس الشيوخ الأمريكي

دعما لغزة ..ناشطون ينظمون احتجاجا في مبنى لمجلس الشيوخ…

2023-12-11 / 22:37
Photo of فرنسا..رفض قانون قدمه وزير الداخلية يخص تسوية “أوضاع المهاجرين”

فرنسا..رفض قانون قدمه وزير الداخلية يخص تسوية “أوضاع المهاجرين”

2023-12-11 / 21:50
Photo of فرنسا تجرد الصحافية “زينب الغزوي” من جائزة بسبب غزة

فرنسا تجرد الصحافية “زينب الغزوي” من جائزة بسبب غزة

2023-12-11 / 21:33
Photo of عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة يتجاوز الـ18 ألفا

عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة يتجاوز الـ18…

2023-12-11 / 20:46
Photo of “الإمارات” تحيل 90 شخصا إلى المحاكمة بتهم “الإرهاب”

“الإمارات” تحيل 90 شخصا إلى المحاكمة بتهم “الإرهاب”

2023-12-11 / 19:29
Photo of “الإمارات” تعطي الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع “بيرة” في أبوظبي

“الإمارات” تعطي الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع “بيرة” في…

2023-12-11 / 18:11
Photo of المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير

المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي…

2023-12-11 / 09:33
Photo of سقوط جرحى في تصادم قطارين بإيطاليا

سقوط جرحى في تصادم قطارين بإيطاليا

2023-12-10 / 22:36

تعليق واحد

  1. ألا لعنة الله عليكم وعلى من تحتضنونهم إلى يوم الدين. تقتلون الميت وتذهبون في فيجنازته

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق