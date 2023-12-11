حكم يتعرض لإعتداء خطير في الدوري التركي (فيديو)

حكم يتعرض لإعتداء خطير في الدوري التركي (فيديو)

2023-12-11 / 23:08
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في لقطة غير أخلاقية في كرة القدم، تعدى رئيس نادي أنقرة جوجو فارق كوكا، بالضرب على حكم مباراة فريقه ضد نادي ريزا سبور، في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي لكل فريق.

وفور نهاية المباراة، توجه رئيس أنقرة، إلى الحكم وقام بالتعدي على الحكم بضرب مُبرح، بسبب إدعاء رئيس نادي تعرض فريقه للظلم التحكيمي، الذي أخذ بالفريق إلى التعادل.

ليس رئيس النادي من تعدى على الحكم فقط، بل توجه لاعبي فريق أنقرة جميعًا إلى الحكم وأسقطوه أرضًا، وتعدوا عليه بالركل بالأرجل في وجهه وجسده كاملًا.

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— unique&diffrent (@FWC2030) December 11, 2023

وظهرت علامات التأثر الجسدي على الحكم، ووجهه تحديدًا الذي ظهر عليه تورم بجانب منطقة العين، فضلًا عن الأذى الجسدي.

وتعد الواقعة من أسوأ المناظر في كرة القدم بسبب ضرب الحكم بشكل مبرح في الدوري التركي في مباراة انقرة غوجو ضد ريزا سبور بسبب الظلم التحكيمي، وهذا يعد شئ غير أخلاقي في كرة القدم.

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