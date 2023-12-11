موتيسيبي: إنجاز المغرب في مونديال قطر مصدر فخر لكل الأفارقة

هبة بريس _ رياضة

أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، اليوم الإثنين بمراكش، أن أداء المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم لكرة القدم (قطر- 2022)، يعد “مصدر فخر” للمغاربة وكل الأفارقة.

وأبرز موتسيبي ،في كلمة خلال افتتاح حفل توزيع جوائز “الكاف” 2023، الذي أقيم في قصر المؤتمرات بالمدينة الحمراء، أن أداء “أسود الأطلس” في كأس العالم بقطر أظهر أن البلدان الإفريقية يمكنها تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف المنافسات.

وبعد أن عبر عن شكره للمملكة على استضافة حفل توزيع جوائز “الكاف” 2023، أشار إلى أن هذه الجوائز تحتفي بأفضل اللاعبين على المستوى الإفريقي، مضيفا أن هذا الحدث دليل على أن كرة القدم الإفريقية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.

وأضاف رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “يجب إعداد الدول الإفريقية للفوز بكأس العالم لكرة القدم”، لافتا إلى أن تطوير كرة القدم في إفريقيا هو عمل جماعي لكل مكوناتها.

وقال موتسيبي إن “كرة القدم قادرة على توحيد إفريقيا. ويجب الاعتراف بدورها في جعل القارة وجهة لكرة القدم العالمية”.

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تجدر الإشارة إلى أن المغرب يستضيف حفل توزيع جوائز “الكاف” للسنة الثانية على التوالي، بعد دورة 2022 التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

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