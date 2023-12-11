لقجع : كرة القدم المغربية تلهم البلدان الإفريقية

2023-12-11 / 22:16
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هبة بريس _ رياضة

قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد فوزي لقجع، اليوم الإثنين بمراكش، إن كرة القدم المغربية تلهم البلدان الإفريقية التي يمكنها أن تحلم بالفوز بكأس العالم.

واعتبر لقجع في كلمة عقب تسليم جائزة أفضل منتخب إفريقي للذكور لكرة القدم للمنتخب الوطني المغربي، خلال الحفل السنوي الذي أقامته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، أن البلدان الإفريقية يمكنها أن تطمح إلى الظفر بكأس العالم.

وأهدى فوزي لقجع هذه الجائزة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللجمهور المغربي، منوها بجهود جلالة الملك التي جعلت من كرة القدم المغربية نموذجا يحتذى به، خاصة من خلال البنيات التحتية ذات المستوى العالي.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يستضيف حفل توزيع جوائز “الكاف” للسنة الثانية على التوالي، بعد دورة 2022 التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

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