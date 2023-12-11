خطوة مميزة من الهلال تجاه بونو بعد تتويجه بجائزة أفضل حارس أفريقي

حرص نادي الهلال السعودي على الإحتفال بحارسه الدولي المغربي ياسين بونو بعد تتويجه بجائزة أفضل حارس مرمى في القارة الأفريقية لسنة 2023.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة “إكس” صورا من الحفل الذي خصصه النادي لحارسه ياسين بونو بعدما حصل على جائزة الأفضل في القارة السمراء.

ومعلوم أن بونو توج كأفضل حارس في القارة الأفريقية خلال حفل جوائز “كاف” الذي أقيم مساء اليوم الإثنين بمدينة مراكش.

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