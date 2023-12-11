جهة الشرق ..برمجة حوالي ألف مشروع في إطار “المبادرة الوطنية”

هبة بريس _ وجدة

انعقدت بمقر ولاية جهة الشرق عمالة وجدة انجاد، أشغال اللجنة الجهوية للتنمية البشرية لجهة الشرق، لعرض الحصيلة السنوية لسنة 2023.

حصيلة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبفضل المجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء، مكنت من تحقيق نتائج جد إيجابية ومحفزة على مستوى عمالة وأقاليم جهة الشرق، وشملت هاته المرحلة مشاريع تنموية في مجالات ريادة الأعمال لدى الشباب وإدماجهم الاقتصادي والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة خاصة في ميدان التعليم الأولي والدعم المدرسي فضلا عن النتائج التي تم تحقيقها في مجال تعزيز البنيات التحتية بالوسط القروي وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الاجتماعية التي توجد في وضعية الهشاشة وذلك في إطار الالتزام المستمر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز وصون حقوقهم وكرامتهم.

وقد تزامن مع انطلاق عملية نقل وحدات التعليم الأولي لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبالتالي ضمان استدامة تشغيلها، فقد تم نقل ما يناهز 578 وحدة منجزة في الفترة بين 2019 و 2022، على أن يتم لاحقا، نقل الوحدات في طور الإنجاز برسم سنة 2023، وذلك إيمانا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأهمية التعليم الأولي كاستثمار تربوي من شأنه تحسين مؤشرات الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

أما فيما يخص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وبالنظر إلى الأهمية الكبرى للتشغيل ورفع القدرات وموازاة مع عمليات الإدماج والمواكبة التي تقوم بها منصات الشباب في كافة أقاليم الجهة، فقد تم إطلاق وبرمجة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى إدماج الشباب في مهن واعدة تواكب متطلبات الدينامية التنموية والتكنولوجية للمملكة، وذلك في مجالات البرمجة والترميز والهندسة المعلوماتية.

كما قامت وزارة الداخلية، من خلال التزامها بالاستراتيجية الوطنية لتبسيط ورقمنة المساطر، بإنشاء عدة منصات رقمية، منها المتاحة لعموم المرتفقين، ومنها تلك الخاصة بأجهزة حكامة ودعم البرامج التنموية الوطنية، على غرار النظام المعلوماتيPMO-DGCT .

وفي هذا السياق، فقد تم إطلاق منصة نظام التدبير المندمج لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية SGI، الهادفة إلى الرفع من مستوى الفعالية والنجاعة والحكامة، وبهذه المناسبة ندعو جميع المتدخلين إلى العمل على تزويد هذا النظام وبصفة مستمرة، بالمعطيات الدقيقة والمحينة.

وموازاة مع هاته البرامج والآليات، وفي إطار دعم قدرات منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد تم تنزيل المخطط الجهوي للتكوين، عبر تنظيم أول دورة تكوينية استهدفت الفاعلين في البرنامج الثالث الخاص بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والتي يمكن اعتبارها مناسبة لتقاسم التجارب الناجحة وفضاء للحوار بين الفاعلين من أطر أقسام العمل الاجتماعي ومسؤولين عن منصات الشباب، على أن يتم تنظيم الدورات المتبقية في الأيام القادمة بتنسيق بين المصالح الترابية للمنظومة.

وبخصوص حصيلة البرنامج الجهوي للتنمية البشرية، برسم سنة 2023، فقد تم برمجة ما مجموعه 973 مشروعا، بزيادة في عدد المشاريع بلغت 38%، بكلفة مالية إجمالية ناهزت 404 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بما يقارب 310 مليون درهم، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة 318 مشروعا و 655 مشروعا في طور الإنجاز.

كما تما كذلك، الإضطلاع على الوضعية العامة لتقدم البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد عمالة وأقاليم جهة الشرق برسم هذه السنة، وكذا وضعية تقدم اتفاقيتي الشراكة على التوالي: عدد 01/INDH/2022 و 02/INDH/2022، الموقعتين بتاريخ 12 يناير 202

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