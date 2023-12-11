عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة يتجاوز الـ18 ألفا

2023-12-11 / 20:46
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هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 18205 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 49645 في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر

ولم تعد الحصيلة تتضمن شمال غزة حيث ما زال العديد من السكان، فضلا عن آخرين في أماكن أخرى محاصرين تحت الأنقاض.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحافي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18205 شهداء، و49645 إصابة، منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وأضاف القدرة: “خلال الساعات الماضية، ارتكب الاحتلال 19 مجزرة مروعة وإبادة جماعية في الأحياء السكنية وأماكن الإيواء، بما فيها المناطق التي يدعي كذبا أنها آمنة”.

وأوضح أن “الاحتلال تعمد استهداف 137 مؤسسة، فيما أخرج 22 مستشفى و46 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة، كما تعمد تدمير المنظومة الصحية شمال غزة، ما تسبب باستشهاد مئات الجرحى والمرضى، واستشهاد 296 من الكوادر الصحية”.

وأشار القدرة إلى أن “الطواقم الصحية تابعت 325 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية وصلت للمراكز الصحية من مراكز الإيواء، وهذا العدد هو الذي استطاع الوصول للمراكز الصحية، والعدد الحقيقي سيكون أكثر من ذلك بكثير، ما ينذر بكارثة صحية قاتلة

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