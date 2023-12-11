العرائش..ملثمون يهاجون عون سلطة ويسرقون سيارته وهاتفه

هبة بريس - مكتب طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

تعرض عون سلطة بمدينة العرائش ، اليوم الاثنين ، لعلمية سطو واعتداء نفذها أشخاص مجهولين ( ملثمين) كانوا يحملون أسلحة بيضاء من الحجم الكبير .

وقالت مصادر محلية ، إن الأمر يتعلق بعون سلطة تابع للملحقة الإدارية السابعة بالعرائش ، حيث باغته 3 أشخاص “ملثمين” على مستوى احدى نقط المراقبة المفعلة مؤخرا في إطار محاربة توافد المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء ، وقاموا بالاعتداء عليه وسرقة سيارته وهاتفه الخلوي قبل أن يفروا الى وجهة مجهولة .

وأضافت المصادر ذاتها ، إن المصالح الأمنية سارعت إلى عين المكان حيث عملت على فتح تحقيق في الواقعة في انتظار تحديد هوية الملثمين وتوقيفهم .

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