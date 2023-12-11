العرائش..ملثمون يهاجون عون سلطة ويسرقون سيارته وهاتفه
هبة بريس - مكتب طنجة
هبة بريس – مكتب طنجة
تعرض عون سلطة بمدينة العرائش ، اليوم الاثنين ، لعلمية سطو واعتداء نفذها أشخاص مجهولين ( ملثمين) كانوا يحملون أسلحة بيضاء من الحجم الكبير .
وقالت مصادر محلية ، إن الأمر يتعلق بعون سلطة تابع للملحقة الإدارية السابعة بالعرائش ، حيث باغته 3 أشخاص “ملثمين” على مستوى احدى نقط المراقبة المفعلة مؤخرا في إطار محاربة توافد المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء ، وقاموا بالاعتداء عليه وسرقة سيارته وهاتفه الخلوي قبل أن يفروا الى وجهة مجهولة .
وأضافت المصادر ذاتها ، إن المصالح الأمنية سارعت إلى عين المكان حيث عملت على فتح تحقيق في الواقعة في انتظار تحديد هوية الملثمين وتوقيفهم .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
ههههه عون سلطة عندو السيارة منين جاتو اوكيفاش حتى شراها فين أن أجرة عون سلطة لاتمكنه بشراء دراجة هوائية فمابالك بالسيارة ولهذا عندما أرى عون سلطة أتخيل الرشوة كأنها مرسومة على جبهته