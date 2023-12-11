مباحثات ” روسية-مغربية” حول تطوير العلاقات الثنائية

2023-12-11 / 18:56
5
هبة بريس _ الرباط

شكل تطوير علاقات الصداقة القائمة بين روسيا والمغرب محور مباحثات أجريت، اليوم الاثنين بموسكو، بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وسفير المغرب بروسيا، لطفي بوشعرة.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الروسية، أن الجانبين تناولا، خلال اللقاء، “القضايا الراهنة المرتبطة بالتطور المطرد للعلاقات الودية التقليدية بين روسيا والمغرب”.

كما ناقش الطرفان الجدول الزمني للاتصالات المقبلة على مختلف المستويات، وفقا للمصدر ذاته.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مسؤول أمريكي يؤكد من الجزائر جدية مقترح “الحكم الذاتي “لحل النزاع المفتعل حول الصحراء

مسؤول أمريكي يؤكد من الجزائر جدية مقترح “الحكم الذاتي…

2023-12-11 / 18:18
Photo of من جنيف.. المغرب يتعهد بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا

من جنيف.. المغرب يتعهد بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا

2023-12-11 / 17:00
Photo of تهديد بالانسحاب واتهامات بعدم احترام المؤسسة الدستورية.. “قربلة” بالبرلمان بسبب “غياب وزراء”

تهديد بالانسحاب واتهامات بعدم احترام المؤسسة الدستورية.. “قربلة” بالبرلمان…

2023-12-11 / 16:04
Photo of مدونة الأسرة.. “الوردة” يقترح إعادة النظر في النفقة وأحكام الإرث

مدونة الأسرة.. “الوردة” يقترح إعادة النظر في النفقة وأحكام…

2023-12-11 / 13:36
Photo of الصحراء المغربية.. الأمم المتحدة تصفع عصابة “المرتزقة” بقرار جديد

الصحراء المغربية.. الأمم المتحدة تصفع عصابة “المرتزقة” بقرار جديد

2023-12-11 / 10:58
Photo of السودان يعلن طرد 15 دبلوماسيا إماراتيا

السودان يعلن طرد 15 دبلوماسيا إماراتيا

2023-12-10 / 17:03
Photo of المغرب يدعو بجنيف إلى ضمان حماية المدنيين والمستشفيات في غزة

المغرب يدعو بجنيف إلى ضمان حماية المدنيين والمستشفيات في…

2023-12-10 / 16:44
Photo of “الفيتو الأمريكي”..العلاقات العربية – الأمريكية ‏تتجه نحو “التشنج”

“الفيتو الأمريكي”..العلاقات العربية – الأمريكية ‏تتجه نحو “التشنج”

2023-12-10 / 10:48
Photo of بعد تنصيب الحكومة..وزير خارجية اسبانيا يحل بالمغرب الأسبوع المقبل

بعد تنصيب الحكومة..وزير خارجية اسبانيا يحل بالمغرب الأسبوع المقبل

2023-12-09 / 20:37
Photo of أخنوش: الحكومة تعمل بكل شفافية على تنزيل مختلف أوراش الدولة الاجتماعية

أخنوش: الحكومة تعمل بكل شفافية على تنزيل مختلف أوراش…

2023-12-09 / 19:40

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق