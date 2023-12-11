مسؤول أمريكي يؤكد من الجزائر جدية مقترح “الحكم الذاتي “لحل النزاع المفتعل حول الصحراء

هبة بريس _ الرباط

أكد نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف بشؤون شمال أفريقيا، جوشوا هاريس خلال زيارته الأخيرة للجزائر، جدية المقترح الرامي إلى منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

وقال المسؤول الأمريكي ، إن الحل الوحيد لهذا النزاع هو الحل السياسي، مشيرا إلى أن بلاده تبذل كل مافي وسعها مع شركائها بغية ايجاد حل دائم وواقعي،في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بخصوص النزاع بالصحراء .

وقال جوشوا هاريس :” الولايات المتحدة تؤيد مقترح المغرب للحكم الذاتي وتعتبره جدياً وذا مصداقية وواقعياً، وهو نهج محتمل لتلبية تطلعات شعب الصحراء . لا يمكن فرض السلام من قبل جهة خارجية، وهنا يأتي دور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، السيد (ستيفان) دي ميستورا..”.

وزار هاريس الجزائر الجمعة والسبت الماضيين، والتقى وزير الخارجية أحمد عطاف حيث كان نفس المسؤول الأمريكي قد زار الجزائري في سبتمبر الماضي، وخصص مباحثاته للقضايا نفسها التي ناقشها مع مسؤوليها هذه المرة وهو مايؤكد الدور الرئيسي للجزائر في هذا النزاع المفتعل .

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