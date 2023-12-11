“الإمارات” تعطي الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع “بيرة” في أبوظبي

2023-12-11 / 18:11
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هبة بريس

أعطت السلطات الإماراتية الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع بيرة في أبوظبي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، الاثنين.

وسيتم افتتاح مصنع البيرة في جزيرة المارية بإمارة أبوظبي هذا الشهر، ليصبح أول شركة تصنع الكحول بشكل قانوني في المنطقة، وفقا للوكالة.

ومنحت الإمارة ترخيصا لمطعم “Craft by Side Hustle” لبيع البيرة التي يتم تخميرها في المكان ذاته.

ولفتت الوكالة إلى أنه يمكن بالفعل شراء البيرة والمشروبات الروحية المستوردة من Side Hustle من متاجر المشروبات الكحولية في الإمارات، ولكن “لا يزال يتعين تصنيع جميع المنتجات المعبأة في الخارج” بموجب اللوائح الجديدة.

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