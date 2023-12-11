بنموسى: “الزيادة في أجور الأساتذة تاريخية.. وستكلف الدولة أزيد من 9 مليار درهم”

2023-12-11 / 18:00
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هبة بريس - الرباط

وصف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم ب”التاريخية والاستثنائية”.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “الزيادة في الأجور تاريخية واستثنائية، جاءت بفضل مجهود جبار بذلته الدولة.”

وأضاف الوزير أن هذه الزيادات ستكلف الدولة أزيد من 9 مليار درهم خلال سنتين، مشددا على أن هذا القرار يعبر عن رغبة الحكومة في تحسين الاوضاع الاجتماعية لرجال ونساء التعليم، لضمان استئناف الدارسة ومواكبة التلاميذ بعد هدر الزمن المدرسي، مع مواكبة الاصلاح.

وشدد الوزير على أن الأستاذ فاعل أساسي في إصلاح المنظومة التعليمية، مسترسلا بالقول لا اصلاح دون الاهتمام بوضعية الاستاذ الاجتماعية وتوفير ظروف ووسائل عمله.”

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‫7 تعليقات

  7. نعم بعد.لوي دراع دوله من طرف تعليم 9مليار مضاعفه في2ستاخد.من جيب تعساء الحظ طبقه ملقبه سابقا بالبسطاء وخير دليل ترويج اشعات على زيادة في تمن طريق سيار مبلغ 12درهم قال مسؤل طريق سيار هد.خبر الدي يروج ادا كان صحيح..ستبلغ به قريبا ادارة اطروت يعني متل ماوقع مع دعم ممتلات نقبين وصحفين وبرلمان ومنح لولادهم من ظهر شعب

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