بنموسى: “جمدنا النظام الأساسي عن قناعة.. وسنعمل على تعديل عدد من بنوده”

2023-12-11 / 17:55
7
هبة بريس - الرباط

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الحكومة جمدت قانون النظام الأساسي الجديد عن قناعة.

وقال بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “بعد النقاش واللقاءات والاجتماعات، الحكومة جمدت النظام الأساسي عن قناعة”.

ووعد الوزير، بمواصلة النقاش مع النقابات حول هذا النظام، للإبقاء على النقاط الإيجابية مع تعديل النقط التي شابتها انتقادات”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إجهاض عملية نوعية لتهريب المخدرات بميناء طنجة المتوسط

إجهاض عملية نوعية لتهريب المخدرات بميناء طنجة المتوسط

2023-12-11 / 22:08
Photo of جهة الشرق ..برمجة حوالي ألف مشروع في إطار “المبادرة الوطنية”

جهة الشرق ..برمجة حوالي ألف مشروع في إطار “المبادرة…

2023-12-11 / 21:02
Photo of العرائش..ملثمون يهاجون عون سلطة ويسرقون سيارته وهاتفه

العرائش..ملثمون يهاجون عون سلطة ويسرقون سيارته وهاتفه

2023-12-11 / 20:06
Photo of “12سنة”حبسا نافذا لمروج “مادة مسكرة” قتلت 20 شخصابطنجة

“12سنة”حبسا نافذا لمروج “مادة مسكرة” قتلت 20 شخصابطنجة

2023-12-11 / 18:31
Photo of “كوب 28”..صندوق محمد السادس للاستثمار يلتزم بمبادئ الاستثمار المسؤول

“كوب 28”..صندوق محمد السادس للاستثمار يلتزم بمبادئ الاستثمار المسؤول

2023-12-11 / 18:24
Photo of “الرقم الأخضر “يطيح بثلاث مفتشين للداخلية ” مزورين” بورزازات

“الرقم الأخضر “يطيح بثلاث مفتشين للداخلية ” مزورين” بورزازات

2023-12-11 / 18:03
Photo of بنموسى: “الزيادة في أجور الأساتذة تاريخية.. وستكلف الدولة أزيد من 9 مليار درهم”

بنموسى: “الزيادة في أجور الأساتذة تاريخية.. وستكلف الدولة أزيد…

2023-12-11 / 18:00
Photo of من البرلمان.. بنموسى يؤكد على أهمية دور الأستاذ ومصلحة التلميذ

من البرلمان.. بنموسى يؤكد على أهمية دور الأستاذ ومصلحة…

2023-12-11 / 17:32
Photo of بنموسى: 700 ألف مستفيد من برنامج الدعم التربوي

بنموسى: 700 ألف مستفيد من برنامج الدعم التربوي

2023-12-11 / 17:30
Photo of التوفيق: “نعول على تشبت المغاربة في الخارج بدينهم وثوابتهم”

التوفيق: “نعول على تشبت المغاربة في الخارج بدينهم وثوابتهم”

2023-12-11 / 16:51

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق