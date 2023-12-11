“الرقم الأخضر “يطيح بثلاث مفتشين للداخلية ” مزورين” بورزازات

2023-12-11 / 18:03
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هبة بريس: ورزازات

أطاح ” الرقم الاخضر ” التابع لرئاسة النيابة العامة بالرباط ، بثلاث أشخاص متهمين بالارتشاء والنصب والاحتيال وانتحال صفة ” مفتشين ” تابعين لوزارة الداخلية .

وقل مثل الموقوفين الثلاثة أمام أنظار النيابة العامة بإبتدائية ورزازات ،بعد زوال اليوم الاثنين 11 دجنبر، ليتم ايداعهم السجن المدني في انتظار محاكمتهم بالمنسوب لهم .

وفي تفاصيل هذه القضية، فقد ربط المشتبه فيهم، اتصالاً مع رئيس مجلس جماعي بنفس الإقليم، وادعوا أنهم “موظفين بوزارة الداخلية”، وأن من مهامهم إجراء تحقيقات حول تسيير الجماعة وميزانيتها، وعرضوا عليه إعداد تقرير افتحاص إيجابي والتستر على أي اختلالات محتملة مقابل تمكينهم من مبالغ مالية.

وتضيف المصادر ذاتها، أن رئيس الجماعة لم يطمئن لحديثهم، وراودته الشكوك، خصوصا ان مسطرة التفتيش والافتحاص يسبقها مساطر ادارية من الوزارة الوصية ، وهو ما دفع برئيس الجماعة الاتصال بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، وبتنسيق مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط والمصالح الأمنية، تم الإيقاع بالأشخاص الثلاثة متلبسين بتلقي رشوة.

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