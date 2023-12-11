بنموسى: 700 ألف مستفيد من برنامج الدعم التربوي

2023-12-11 / 17:30
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هبة بريس - الرباط

ذكر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه سعيا منها لدعم تعلمات التلاميذ وتحقيق تكافؤ الفرص ، بادرت الوزارة الى اطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي، مع تكثيف الحصص خلال فترة العطلة البينية الثانية.

وأفاد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، أن عدد التلاميذ المستفيدين من حصص برنامج الدعم التربوي، بلغ ما مجموعة 700 الف مستفيد.

وأضاف الوزير، أن البرنامج يتم تنزيله محليا بالاعتماد على صيغ وآليات متنوعة للتدخل والمعالجة مع العمل على تأكير تدخلات المؤطرين والشركاء.

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تعليق واحد

  1. اشمن دعم الله يهديك بنادم غالط في تاريخ معرفش يكتبو Landi عوض lundi لي جبتيه يدير الدعم خاصو الدعم حلو المشكل سحبو النظام الاساسي المجحف وردو الاعتبار للاستاذ

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