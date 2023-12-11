من البرلمان.. بنموسى يؤكد على أهمية دور الأستاذ ومصلحة التلميذ

2023-12-11 / 17:32
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هبة بريس - الرباط

استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إجراءات وقرارات الحكومة لتجاوز حالة الاحتقان التي تشهدها الساحة التعليمية وتعليق إضرابات الأساتذة.

وأكد الوزير، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، على إيمان الحكومة والوزارة بمنهجية الحوار وتفعيله مع النقابات الاكثر.

كما أكد الوزير، على الاهمية الخاصة التي يحظى بها رجال ونساء التعليم وأدوراها المحورية في تأهيل الرأسمال البشري من خلال تحسين دخلهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

وشدد الوزير على ضرورة وضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار من خلال الحرص على ضمان الزمن المدرسي ومواصلة تنزيل الإصلاح التربوي.

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