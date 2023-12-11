قضاء الرباط يحسم في قضية رجل أعمال ومحاسب بتعويض لشركة قطرية

2023-12-11 / 22:43
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هبة بريس : الرباط

حسمت استئنافيةبالرباط، مؤخرا، في ملف تقيل ضم أسماء لها ارتباطات عائلية بشخصيات وازنة بالبلد ، كما ان الشركة القطرية يدربها ضمت أسماء وازنة في ميدان المال والأعمال على الصعيد العربي والدولي .

وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الصادرة في حق المتهم الرئيسي «ك.ز»، وهو رجل أعمال شقيق شخصية بارزة سبق أن تقلدت منصبا وزاريا، من 3 سنوات حبسا نافذة إلى سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.

كما حكمت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في حق المحاسب «أ.ب» الذي تربطه علاقة قرابة عائلية بوزير سابق ، مع تعديله بخفض العقوبة الصادرة في حقه من سنة حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 2000 درهم.

وفـي الدعوى المدنية التابعة، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بأداء المتهم الأول تعويضات مالية لفائدة شركة قطرية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، بمبلغ 96 مليون درهم، وبأداء المتهم الثاني تعويضات لنفس الشركة بمبلغ قدره مليار سنتيم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.

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