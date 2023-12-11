بونو يثير إعجاب جماهير الهلال السعودي بتصرف “رجولي”

بونو يثير إعجاب جماهير الهلال السعودي بتصرف “رجولي”

2023-12-11 / 16:46
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أثار الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي إعجاب جماهير فريقه بتصرف “رجولي”.

يأتي ذلك بعدما فضل حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي البقاء مع فريقه للمشاركة في مباراة كأس الملك أمام التعاون على السفر إلى المغرب من أجل حضور حفل جوائز “كاف”، بالرغم من كونه مرشحا بقوة للحصول على جائزة أفضل حارس في القارة الأفريقية لسنة 2023.

وفضل ياسين بونو البقاء مع فريقه لحماية عرينه في مباراة الكأس أمام التعاون، بالنظر لأهمية المباراة بالنسبة لفريقه، وهو ما أثار إعجاب جماهير الهلال السعودي.

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