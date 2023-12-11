RABAT, MOROCCO - NOVEMBER 11: Members of the Moroccan Parliament listen to Prime Minister Abdelilah Benkirane at the Parliament in Rabat, Morocco, on November 11, 2014. (Photo by Mustapha Houbais/Anadolu Agency/Getty Images)

تهديد بالانسحاب واتهامات بعدم احترام المؤسسة الدستورية.. “قربلة” بالبرلمان بسبب “غياب وزراء”

2023-12-11 / 16:04
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لبنى أبروك - هبة بريس

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يومه الإثنين، حالة من الفوضى وتراشقات بالكلام بسبب غياب “وزراء” وإعادة برمجة القطاعات المعنية.

سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، هدد بالانسحاب من جلسات الغرفة الاولى في حالة استمرار غياب الوزراء.

وفي هذا الصدد، قال بعزيز “غادي تكون اخر نقطة نظام فهاد الموضوع، لأننا سنضطر في الجلسات القادمة الانسحاب من هذه الجلسة ولا نأمل في ذلك، اليوم يحضر 3 وزراء وستلجأ الحكومة الى المجيء بوزير من قطب آخر ليكون لنا 4 وزراء..
نؤكد على ضرورة احترام هذه المؤسسة، بحضور الوزراء المعنيين و ليس بالمجيء بوزراء آخرين، قبل أن يختم بالقول “ستكون آخر نقطة نظام تحت طائلة انسحابنا من هذه الجلسات”.

نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، لم يستسغ تدخل بعزيز، قبل أن يأخذ الكلمة قائلا ” أسمع تهديدا، “تحت طائلة” هذا أسلوب ديال جلسات المحاكم، النظام الداخلي والدستور يتحدث عن التضامن الحكومي، اذا تعذر عن وزير الحضور بسبب مهام وطنية خارج الوطن فسيحضر وزير آخر.”

من جهته، انتقد مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب الوزراء معلقا بالقول”قضية تفعيل المادة 152 تطرح اشكالا حقيقيا، لأننا الحكومه لم تبرمج خلال الدورة السابقة ولو مرة واحد المادة المذكورة.”

“هاد المشاكل اللي عندهوم طابع عام ومستعجل”، يضيف البرلماني البيجيدي،” ايمتا انطرحوهوم، ثم قضية التضامن الحكومي، الوزير خصو يعرف بلي هادي جلسة دستزرية وخصو يحتارم المؤسسة التشريعية ويديرها أولوية ماشي يسافر” وفق تعبيره

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