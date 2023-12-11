الوينرز تقصف الناصيري من جديد وتطالبه بالاستقالة

الوينرز تقصف الناصيري من جديد وتطالبه بالاستقالة

2023-12-11 / 15:53
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وجه فصيل “وينرز”، المُساند لنادي الوداد الرياضي، رسالة قوية للرئيس سعيد الناصيري، بعد مباراة سيمبا بثالث جولات دور مجموعات عصبة الأبطال الافريقية.

“الالتراس” قدمت تقريرا مفصلا عن الأحداث التي رافقت المباراة، وموقفها من خرجة الرئيس الأخيرة، التي حاول من خلال الدفاع عن أخطاءه حسب “وينرز”.

وقال الفصيل: “نحن إن خاطبنا “أسماءً عديدة” فهذا لا يعني أننا لن نخاطب من يتحمل كل المسؤوليات، بل فضلنا تركه لخاتمة المقال كي يعلم أن خاتمة المقام صارت وشيكة”.

وجاء في البلاغ الذي نشره الفصيل الودادي عبر صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “إن خرجاتك لا تسمن ولا تغني من جوع، فنفس الأسطوانات تتكرر ولا جديد يذكر. أنت (الناصيري) وفي لعشوائيتك وكذبك وكثرة وعودك، وليث الوفاء كان سمة تتصف بها في تعاملك مع اعتذاراتك للجماهير ووعدك إياها دون جدوى”.

وتابع: “إنه خلافا لما زعمت على أحد المنابر الصحفية، ليست الوداد من كانت سببا في مشاكلك بقدر ما ينبغي أن تحمل عشوائيتك ونقص شفافيتك كامل المسؤوليات. ثم كيف يمكن لعاقل أن يتقبل تصريح الرئيس بكون عدم إجراء الجموع العامة، سببه انشغال الرئيس بمشاكله وتقديمها ولو على حساب مصالح النادي وكل الظروف التي يمر منها”.

وواصل البلاغ نفسه: “سعيد الناصري، لقد سمعت نصيبك من الكلام فسارع إلى تسوية المشاكل التي تسببت بها للنادي، وبادر بإنهاء الميركاتو بشكل مبكر بلا أي أعذار أو مبررات واهية، واحفظ ماء وجهك إن أنت أردت أن تترك انطباعا جيدا في الذاكرة الودادية، رغم كل ما ارتكتبه في حق هذا النادي، وإن كانت نصيحتك للجمهور تقضي بتغيير الغضب فرحا فنصيحتنا لك هي تغيير الوعود باستقالة”.

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‫5 تعليقات

  5. يجب أن يكون أول المغاذرين هو عادل رمزي لأنه أبان عن ضعفه في قيادة فريق من حجم الوداد .
    ومن بعد رمزي يجب تسريح ( البحري ، أوناجم ، أحناش ، الركراكي ، زولا ، فرحان ، الهوني وصامبو ) .
    بالنسبة لحيمود لا بأس أن بمارس مع أمل الوداد أو إعارته لفريق آخر حتى يكتسب مزيدا من الإحتكاك .
    يجب إنتذاب لاعبين متميزين وصغار السن
    يجب إنتذاب اللاعب الجعدي وهي أكبر خسارة عند تسريحه لطنجة لأنه لاعب مميز في وسط الميدان .

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