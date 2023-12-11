العصبة الاحترافية تكشف برنامج الجولة 12 من البطولة

العصبة الاحترافية تكشف برنامج الجولة 12 من البطولة

2023-12-11 / 15:41
0

كشفت العصبة الوطنية لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن برنامج الجولة الـ12 من البطولة الاحترافة “إنوي”.

وفيما يلي البرنامج الكامل للجولة الـ12 من المسابقة المحلية:

* السبت 16 دجنبر:

16:00/ مولودية وجدة – شباب السوالم (الملعب الشرفي لوجدة)

18:00/ اتحاد طنجة – أولمبيك آسفي (لم يتم بعد تحديد الملعب)

20:00/ اتحاد تواركة – شباب المحمدية (ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط)

* الأحد 17 دجنبر:

16:00/ نهضة الزمامرة – الفتح الرياضي (ملعب أحمد شكري)

18:00/ الجيش الملكي – حسنية أكادير (الملعب البلدي للقنيطرة)

20:00/ يوسفية برشيد – المغرب التطواني (الملعب البلدي لبرشيد)

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بشباك نظيفة.. بونو يساهم في تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس ملك السعودية

بشباك نظيفة.. بونو يساهم في تأهل الهلال إلى نصف…

2023-12-11 / 17:53
Photo of بونو يثير إعجاب جماهير الهلال السعودي بتصرف “رجولي”

بونو يثير إعجاب جماهير الهلال السعودي بتصرف “رجولي”

2023-12-11 / 16:46
Photo of الوينرز تقصف الناصيري من جديد وتطالبه بالاستقالة

الوينرز تقصف الناصيري من جديد وتطالبه بالاستقالة

2023-12-11 / 15:53
Photo of الأهلي المصري يخطط لإستعادة وليد أزارو

الأهلي المصري يخطط لإستعادة وليد أزارو

2023-12-11 / 14:20
Photo of نهضة بركان يضع قدما في دور الربع بعد فوزه على ديابل نوار الكونغولي

نهضة بركان يضع قدما في دور الربع بعد فوزه…

2023-12-10 / 23:29
Photo of على هامش حفل جوائز الكاف.. مباراة استعراضية بين نجوم المغرب وأفريقيا

على هامش حفل جوائز الكاف.. مباراة استعراضية بين نجوم…

2023-12-10 / 21:27
Photo of شباب المحمدية يعمق جراح المولودية الوجدية في البطولة الاحترافية

شباب المحمدية يعمق جراح المولودية الوجدية في البطولة الاحترافية

2023-12-10 / 20:32
Photo of تأجيل مباراة غرناطة وأتلتيك بيلباو بعد وفاة مشجع في المدرجات

تأجيل مباراة غرناطة وأتلتيك بيلباو بعد وفاة مشجع في…

2023-12-10 / 19:21
Photo of الوداد يتصدر الأندية المغربية وطنيا والرجاء ثانيا والجيش ثالثا

الوداد يتصدر الأندية المغربية وطنيا والرجاء ثانيا والجيش ثالثا

2023-12-10 / 18:24
Photo of صادي: “لن يحضر أي جزائري حفل توزيع جوائز ‘الكاف’ بالمغرب تضامنا مع ‎محرز”

صادي: “لن يحضر أي جزائري حفل توزيع جوائز ‘الكاف’…

2023-12-10 / 17:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق