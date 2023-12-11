العصبة الاحترافية تكشف برنامج الجولة 12 من البطولة
كشفت العصبة الوطنية لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن برنامج الجولة الـ12 من البطولة الاحترافة “إنوي”.
وفيما يلي البرنامج الكامل للجولة الـ12 من المسابقة المحلية:
* السبت 16 دجنبر:
16:00/ مولودية وجدة – شباب السوالم (الملعب الشرفي لوجدة)
18:00/ اتحاد طنجة – أولمبيك آسفي (لم يتم بعد تحديد الملعب)
20:00/ اتحاد تواركة – شباب المحمدية (ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط)
* الأحد 17 دجنبر:
16:00/ نهضة الزمامرة – الفتح الرياضي (ملعب أحمد شكري)
18:00/ الجيش الملكي – حسنية أكادير (الملعب البلدي للقنيطرة)
20:00/ يوسفية برشيد – المغرب التطواني (الملعب البلدي لبرشيد)تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp