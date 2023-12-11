بسبب الحقد والحسد.. سعاد النجار تثير قلق متابعيها

القسم الفني: هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية سعاد النجار قلق متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب نشرها تدوينة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، تتعلق بالحقد و الحسد.

و نشرت الفنانة المغربية تدوينة جاءت كالتالي:”القوة التي تستعملها في تشويه سمعة غيرك إستعملها لتنظيف نفسك من الحقد والحسد والغيرة والظلم والنميمة”.

وواصلت قائلة: “شحال زوينة هاد الجملة :من ضرك سيضره الله ومن أبكاك سيبكيه الله هذا وعد الله فكما تدين تُدان”.

وجدير بالذكر أن سعاد النجار هي ممثلة مغربية، اشتهرت بمشاركتها في عدة أعمال فنية، أبرزها مسلسل (دواير الزمان) عام 2000، ومسلسل (قرعة دمريكان) عام 2022، ومسلسل (كاينة ظروف) عام 2023.

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