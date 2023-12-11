الأهلي المصري يخطط لإستعادة وليد أزارو

كشفت مصادر إعلامية مصرية، أن نادي الأهلي مازال يضع نصب عينه التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو، حيث ينوي إعادته لهجوم الفريق، بعد فشل المهاجم الفرنسي أنطوني موديست.

وأكد محمد شبانة في برنامجه عبر قناة “etc”: “الأهلي يسعى لإعادة وليد أزارو من جديد، وقد نفاجئ بعودته في شهر يناير”.

وتابع الإعلامي شبانة: “أعتقد أن فكرة عودة وليد أزارو للأهلي هي من إيعاز عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم”.

وأضاف: “أزارو مهاجم رائع، وسيكون بديلا للمهاجم الفرنسي موديست الذي بات على وشك الرحيل”.

وسبق لوليد أزارو (28 عاما)، المهاجم السابق للدفاع الجديدي، أن جاور نادي الأهلي من 2017 إلى 2020، حيث خاض معه 89 مباراة في جميع المسابقات، ووقع له 41 هدفا.

وحقق أزارو مع فريق القرن بإفريقيا، ثلاثة ألقاب لبطولة مصر، وكأس السوبر المصري، كما نال لقب هداف بطولة مصر في موسم 2017-2018، وأفضل مهاجم أجنبي بذات البطولة في نفس الموسم.

ويلعب وليد حاليا لنادي عجمان الإماراتي، وسبق له أن لعب بالبطولة السعودية بنادي الإتفاق موسم 2020-2021.

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