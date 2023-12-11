مدونة الأسرة.. “الوردة” يقترح إعادة النظر في النفقة وأحكام الإرث
تقدمت الأحزاب المغربية وجهة نظرها وتوصياتها التي تهم مختلف الجوانب بخصوص تعديل قانون الأسرة.
ابرز النقط التي سجلها حزب “الاتحاد الاشتراكي” تتعلق بتثمينه العمل المنزلي عند احتساب الممتلكات المتحصلة أثناء الزواج، على اعتبار أنه إذا كانت رعاية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، فحتى مسؤولية الإنفاق يجب أن تكون مشتركة إذا كان كلا الطرفين لهما مداخيل شخصية، وهو ما يجب أن ينسحب حتى على النفقة بعد إيقاع الطلاق، بحيث يجب تقدير النفقة على حسب احتياجات الأبناء وإمكانات كل من الأب والأم.
وجاء في اقترحات الحزب أن لا تبقى الولاية حصرا بيد الأب، حيث أبانت التجربة أن الأبناء يكونون ضحايا هذا الإجراء، وبالتالي يجب أن تكون الولاية مشتركة بين الأم والأب، بل إنه لا يجب حرمان الحاضن منها، لأن الحاضن والحاضنة هو الذي يقوم عادة بالإجراءات المتعلقة بدراسة الأبناء، أو وثائقهم الإدارية وغيرها من المعاملات، ولا يجب أن تسقط الولاية إلا بحكم قضائي يستند على الإخلال بمقتضياتها وواجباتها.
و اعتبر الحزب أن بعض أحكام الإرث لا تستند على نصوص دينية قطعية الثبوت، وقطعية الدلالة، بل هي من الظنيات، وهي اجتهادات بشرية اكتسبت بمرور الزمن رغم تغير السياقات ما يشبه الإطلاقية، داعيا إلى إعادة النظر في بعضها بما ينسجم مع روح الإسلام وسياقات العصر وغايات الإنصاف، وعلى رأس تلك الأحكام ما ارتبط بالتعصيب، والتي تنطوي على ظلم في حق زوجة المتوفى وبناته في حال لم يكن لهن ولدتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
Ya rebbi salama 3la hadchy
Saraha khas ygado fiiha bzzf
Mezyane Mezyane wellahila
Ila jity techof dakchi li galo rah se7i7
حسبنا الله ونعم الوكيل. اتقوا الله عباد الله و لا تبغوا في دين الله غير الحق.
هراء ماذا فعلتم في الشأن العام حتى تتكلمون في شؤون الدين انكم من التاريخ
اميرر اللمؤمنيين حفظه اللله قال لكم مبااشرة انه لن يحل حراما او يحرم حلالا ففاذا تريدوون غير اشعال نار الفتتنة بين المؤمنيين بدينن الله يا دعاة …..؟
فعليكم الاختيار بين شرع الله وشرع اسيادكم الغرب. بالمغرب نحن َمسلمون في … اذن اذهبوا لبلاد الغرب يامنافقين، يادعاة على أبواب جهنم!! حشركم الله مع فرعون وهامان وكل من كفر بالله تعالى وشريعته.
انتم تعرقلون ما يسمى بمدونة الأسرة. تحاربون امارة المؤمنين. راه لو سبق لك ان قرأت كتاب الله ماقلت تلك التصريحات البئسية. ياعالم اخر الزمان.متى كانت لديكم رغبة في الدفاع عن كرامة المواطنين.وحقوقهم. لم تستطيعوا حتى تنقية الشوارع من الازبال. والأوساخ. الله يعطينا وجهكم.يالي عايشين بالسياسة.
هذا الإنسان اراد البوز بعدما أم يقدم أي شيء للمغرب فقط الأكل والشرب بالمجان وبيع الكلام . يا سيدي تريد تطبيق شيء طبقه في بيتك اولا اما الشارع المغربي فأقسم لك انك لا تمثل إلا نفسك وبعض الذين لا يعرف لهم اتجاه هل هم نساء تم رجال أو لا شيء.
اتركوا الأسرة المغربية في سلام سينقلب كل شيء عليكم إن شاء الله. انتم تفهمون فقط في الفساد.