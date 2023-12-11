هذا تاريخ مهرجان السينما الإجتماعية بطنجة

نجلاء مزيان: هبة بريس

تنظم الدورة العاشرة لمهرجان السينما الاجتماعية في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 دجنبر2023 الجاري بالخزانة السينمائية لطنجة.

وبمناسبة اكتمال عقده الأول فإن دورة طنجة زووم لهذه السنة ستكرم الممثل القدير جمال العبابسي بالإضافة إلى المخرج المغربي الشاب طارق رسمي بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة السينمائية و الموائد المستديرة حول مواضيع مختلفة تتخللها عروض لأفلام درامية ووثائقية.

وستتم مناقشت هذه الأعمال بحضور مخرجيها و مختصين حسب موضوع العرض، بالإضافة إلى تكوينات في الفترة الصباحية.

وجدير بالذكر أن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية تتكون من ثلاث أصناف:

– صنف الهواة ويضم الفيلم القصير والفيلم القصير جدا.

– صنف الفيلم الوثائقي.

– صنف الفيلم المحترف.

وتتشكل لجنة تحكيم هذه الدورة من:

– المخرج عبد الإله الجوهري : رئسيا

-الممثلة اختيار النجاة : عضوة

-الناقد مبارك حسني : عضوا

-المنتج التونسي مجدي الحسيني : عضوا

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