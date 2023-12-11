عقب تعرض داداس لقرصنة حسابه..رفيق بوبكر يقوم بهذا التصرف

2023-12-11 / 15:53
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرض الفنان المغربي عزيز داداس لقرصنة حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، من طرف أشخاص مجهولين.

وفي هذا الصدد، نشر الفنان المغربي رفيق بوبكر مقطع فيديو عبر ذات المنصة يطالب من خلاله جمهوره بالإبلاغ عن نفس الحساب.

وجدير بالذكر أن علاقة صداقة قوية تربط الفنانين رفيق بوبكر و عزيز داداس، كما أنهما انتهيا مؤخرا من عمل سينمائي من بطولتهما و إخراج عمر لطفي و إنتاج ريدوان.

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تعليق واحد

  1. هههه .. تعرض الفنان المغربي عزيز داداس لقرصنة حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، من طرف أشخاص مجهولين رغم أنه صرح أكثر من مرة .. أفضل ممثل بالنسبة له هو صاحب أفلام قراصنة الكاريبي للممثل جوني ديب، هي عبارة عن سلسلة أفلام ناجحة مؤلّفة من أجزاء عدّة. السلسلة بأكملها مبنيّة على لعبة في حديقة ديزني لاند الشهيرة تسمّى قراصنة الكاريبي، وقد حقّقت نجاحاً كبيراً وخصوصاً فيلم قراصنة الكاريبي: لعنة اللؤلؤة السوداء.

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