عقب تعرض داداس لقرصنة حسابه..رفيق بوبكر يقوم بهذا التصرف

نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرض الفنان المغربي عزيز داداس لقرصنة حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، من طرف أشخاص مجهولين.

وفي هذا الصدد، نشر الفنان المغربي رفيق بوبكر مقطع فيديو عبر ذات المنصة يطالب من خلاله جمهوره بالإبلاغ عن نفس الحساب.

وجدير بالذكر أن علاقة صداقة قوية تربط الفنانين رفيق بوبكر و عزيز داداس، كما أنهما انتهيا مؤخرا من عمل سينمائي من بطولتهما و إخراج عمر لطفي و إنتاج ريدوان.

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