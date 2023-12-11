بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها اليوم على وقع الانخفاض

2023-12-11 / 15:38
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بداية أسبوع لم تكن مؤشراتها جيدة بالنسبة لبورصة الدار البيضاء و التي استهلت تداولتها لنهار اليوم على وقع الانخفاض.

و حسب المعطيات الرقمية الأولية، فقد سجل مؤشر “مازي” الرئيسي لبورصة القيم بالدار البيضاء و الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,04 في المائة.

كما انخفض مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,14 في المائة منتقلا إلى 974,51 نقطة، في حين سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0,01 في المائة إلى 882,63 نقطة.

كما سجل مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,01 في المائة، منتقلا إلى 995,15 نقطة.

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