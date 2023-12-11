“حراس المستشفيات” في قفص الاتهام بخلق التوتر بين الأطباء والمرتفقين

هبة بريس - انزكان

في آخر تطورات قضية تعرض طبيب إلى التعنيف من احد مرافقي مريض بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي انزكان ، الأسبوع المنصرم ، والذي انتهى باعتقال المعتدي ، خرجت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، ببيان تنديدي بعد تواتر حالات الاحتقان والمشادات اللفظية والجسدية أحيانا داخل المستشفيات.

واعتبرت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة ، ان هذا الوضع ” المشحون ” راجع إلى “تفويت تدبير وتسيير عمليات الولوج والاستقبال، انطلاقا من البوابة الرئيسية للمؤسسة الصحية، إلى أفراد شركات الحراسة الخاصة الذين يقومون بأدوار خارج تلك المحددة لهم، من قبيل التواصل الإداري مع المرتفقين والتنسيق الإخباري الشفوي منه والكتابي بين مختلف المصالح، بل وقد يصل الأمر إلى حد تفويضهم مسؤولية مراقبة تحركات الموظفين”.

وأكد البيان نفسه، أن تولي رجال الأمن الخاص مهام خارج مهامهم، سببه في الأصل فراغ إداري بعد توليهم مهام التواصل الميداني مع المرضى أو مرافقيهم، بعدما لم يعد ذلك من اختصاص الحارس العام الذي أصبح يسمى “رئيس مصلحة العلاجات التمريضية” وفق الإطار التنظيمي الجديد.

حيث رأت المنظمة النقابية لقطاع الصحة، أن “الحارس العام كان يقوم بدور تواصلي مركزي ورائد، نظرا لتكوينه وخبرته في المجال الشبه الطبي، وبحكم تجربته التواصلية المؤسساتية وحسه بمسؤوليته التنظيمية والوظيفية داخل المركز الاستشفائي”، وبالتالي لم تكن تعرف المستشفيات المغربية الاحتقان والمشادات كما هي اليوم.

وطالبت النقابة الصحية بـ “إعادة النظر جذريا في طريقة تدبير هذه المرافق، باشتراط أفراد لهم من التكوين والدراية ما يكفي من التطابق والانسجام مع خصوصيات المهن الصحية،تسهر عليه أطر تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

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