“حراس المستشفيات” في قفص الاتهام بخلق التوتر بين الأطباء والمرتفقين
في آخر تطورات قضية تعرض طبيب إلى التعنيف من احد مرافقي مريض بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي انزكان ، الأسبوع المنصرم ، والذي انتهى باعتقال المعتدي ، خرجت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، ببيان تنديدي بعد تواتر حالات الاحتقان والمشادات اللفظية والجسدية أحيانا داخل المستشفيات.
واعتبرت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة ، ان هذا الوضع ” المشحون ” راجع إلى “تفويت تدبير وتسيير عمليات الولوج والاستقبال، انطلاقا من البوابة الرئيسية للمؤسسة الصحية، إلى أفراد شركات الحراسة الخاصة الذين يقومون بأدوار خارج تلك المحددة لهم، من قبيل التواصل الإداري مع المرتفقين والتنسيق الإخباري الشفوي منه والكتابي بين مختلف المصالح، بل وقد يصل الأمر إلى حد تفويضهم مسؤولية مراقبة تحركات الموظفين”.
وأكد البيان نفسه، أن تولي رجال الأمن الخاص مهام خارج مهامهم، سببه في الأصل فراغ إداري بعد توليهم مهام التواصل الميداني مع المرضى أو مرافقيهم، بعدما لم يعد ذلك من اختصاص الحارس العام الذي أصبح يسمى “رئيس مصلحة العلاجات التمريضية” وفق الإطار التنظيمي الجديد.
حيث رأت المنظمة النقابية لقطاع الصحة، أن “الحارس العام كان يقوم بدور تواصلي مركزي ورائد، نظرا لتكوينه وخبرته في المجال الشبه الطبي، وبحكم تجربته التواصلية المؤسساتية وحسه بمسؤوليته التنظيمية والوظيفية داخل المركز الاستشفائي”، وبالتالي لم تكن تعرف المستشفيات المغربية الاحتقان والمشادات كما هي اليوم.
وطالبت النقابة الصحية بـ “إعادة النظر جذريا في طريقة تدبير هذه المرافق، باشتراط أفراد لهم من التكوين والدراية ما يكفي من التطابق والانسجام مع خصوصيات المهن الصحية،تسهر عليه أطر تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
بسبب تفويت تدبير وتسيير عمليات الولوج والاستقبال
لا حول ولا قوة الا بالله
كل شيء في المغرب غير واضح .
لا اله إلا الله وحده لا شريك له
لم تكن تعرف المستشفيات المغربية الاحتقان والمشادات كما هي اليوم
إعادة النظر جذريا في طريقة تدبير هذه المرافق
في الحقيقة هد المستشفى يجب إغلاقه تمامان
دخلتي الصحيح تخرج مكفون كتبت الصماصرة
اي طبيب يوريد أن يقوم بمهامه يجد الصعبات من طرف المسؤلين أو الحراس
أما المريض لا حول ولا قوة لاه
هذا كان زمان الفترة الذهبية ولو أنها كانت تتسم بالميزيريا والشطط من طرف مسؤولي المؤسسات الصحية إتجاه موظفين تحت امارتهم لكن رغم كل ذالك الوضع كان متحكم فيه ويتم معالجة المشاكل داخل المؤسسة وينعكس ذالك ايجابيا حتى على علاقات المسؤولين خارج المؤسسة أما حاليا عاملة نظافة الحارس أمن خاص يكاد يفهم في كل شيء ويتدخل في كل شيء هذا في بعض الأحيان بايعاز المسؤولين والطامة الكبرى هي تسمسارت لحسابهم الخاص أو استغلاهم من طرف بعض الأطراف لصالحهم في المواعيد والعمليات والكشوفات والتحاليل وووو أنا لدي اقتراح الوزارة عليها أن ترجع الأمور إلى عهد سابقها التوظيف في مجالات الدعم الحراسة النظافة والاكل وما هو مرتبط بتواجد اشخاص هم غرباء عن القطاع في أي وقت سيتنصل أو ينسحب حتى تاركا ما هو مكلف من أجل انجازه ولا أحد يقدر أن يفعل شيء لهذا أو هؤلاء الأشخاص ادن يجب إعادت النظر في هذه السياسة التي الحقت الضرر بالقطاع أكثر ما نفعته
إذا كان على الدولة أن تنهض بقطاع الصحة فيجب على المواطنين أولا تغيير العقلية العروبية
كيف يعقل واحد مريض يجيو معاه أمة ديال المرافقين
كيف يعقل مرافق يشد طبيب يبقى يسول فيه ساعة ديال الوقت بحال غير هو لي كاين
كيف يعقل يجي مريض يبغي يسبق راسو قبل الناس و كأنه الوحيد ذو الحالة المستعجلة
العقلية المغربية مايخصهاش مستشفيات عالية الجودة بل خاصها قنبلة نووية و يتعاود كولشي من الزيرو لعل و عسى تبدل