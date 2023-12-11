بنك المغرب: “الأصول الاحتياطية ببلادنا حوالي 355 مليار درهم”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية المتعلقة بالأرقام المالية أن احتياطات الأصول ببلادنا تقارب 355 مليار درهم.

و في هذا الصدد، كشف بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ فاتح دجنبر الجاري، 354,7 مليارات درهم؛ أي بارتفاع نسبته 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ2,9 في المائة على أساس سنوي.

موازاة مع ذلك، ضخ بنك المغرب في المتوسط اليومي، 118,3 مليارات درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 48,6 مليارات درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 41,6 مليارات درهم، وقروض مضمونة بمبلغ 28,1 مليار درهم.

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