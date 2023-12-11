مسرحية مغربية تنتزع جائزة “التانيت الفضي” بقرطاج

نجلاء مزيان: هبة بريس

بعد أسبوع من الارتحال بين الأركاح ومن الانتقال بين قاعات العرض في اكتشاف لأعمال مسرحية من جنسيات متنوعة ومن مدارس فكرية وجمالية متعددة، أسدلت أيام قرطاج المسرحية ستار الاختتام على دورتها 24 مساء أمس الأحد 10 ديسمبر 2023 بقاعة الأوبرا في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة.

وقد تنافست 10 عروض على جوائز المسابقة الرسمية في احتكام إلى لجنة تحكيم ترأسها وحيد السعفي (تونس) ومثّل عضويتها كل من: أوديل كاتيز (رواندا) ونعيمة زيطان (المغرب) و وجواو برانكو (الرأس الأخضر) وبيار أبي صعب (لبنان).

وانقسمت قائمة جوائز أيام قرطاج المسرحية 2023 كالتالي:

* التانيت الذهبي: مسرحية “صمت” لسليمان البسام – الكويت

* التانيت الفضي: مسرحية “شمس” لأمين بودريقة – المغرب

* التانيت البرنزي: مسرحية “الفيرمة” لغازي الزغباني – تونس

* جائزة أحسن نص: مسرحية ” صمت” لسليمان البسام – الكويت

* جائزة أفضل أداء رجالي: غازي الزغباني عن دوره في مسرحية “الفيرمة” – تونس

* جائزة أفضل أداء نسائي: حلا عمران “” عن دورها في مسرحية “صمت” – الكويت

* جائزة أفضل سينوغرافيا: مسرحية “الفيرمة” لغازي الزغباني- تونس

* جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير : مسرحية ” ڤودزيلا – الظاهرة ” لأوس إبراهيم مع تنويه خاص بمسرحيتي “عشاء الكلاب” ليوسف مارس و”رُهاب” لمؤيد الغزواني

* جائزة مسرح الحرية: الجائزة الأولى: مسرحية “سفر” سجن برج الرومي – الجائزة الثانية: مسرحية “لا مطلق ولا معلق” سجن المهدية – الجائزة الثالثة: مسرحية “الشركة تركة”سجن سوسة المسعدين.

و جدير بالذكر أن “شمس” اسم المسرحية واسم الشخصية التي تدور حولها القصة.

وتعيش شمس في احدى مدن الشمال المغربي و تعمل كالعديد من الفتيات في “معمل السردين” تتعّرف على زميلها عزيز، فيتزوجان ومن هنا تنطلق المأساة، حيث ستعيش العديد من الصراعات،كما ستصدم بالعقلية الذكورية التي تجبرها على الولادة والامومة و أمور أخرى..

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