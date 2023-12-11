المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير

2023-12-11 / 09:33
5
هبة بريس - وكالات

صادقت المحكمة العليا في الهند على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، تأييدا للقرار الصادر عام 2019 عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص للإقليم.

وقالت وكالة أنباء آسيا الدولية “آني” إن “المحكمة العليا تؤيد إلغاء المادة 370 في جامو وكشمير باعتبارها صالحة دستوريا، وتطلب من لجنة الانتخابات الهندية إجراء انتخابات الجمعية التشريعية لجامو وكشمير بحلول 30 سبتمبر 2024”.

وبحسب الوكالة، فقد قالت المحكمة العليا الهندية إنه “نظرا لطلب المركز بشأن استعادة دولة جامو وكشمير، فإنها تأمر بأن تتم إقامة الدولة في أقرب وقت ممكن”.

ونقلت صحيفة “هندوسيان تايمز” المحلية عن دهانانشايا واى تشاندراتشود، رئيس المحكمة العليا الهندية، قوله: “سلمت جامو وكشمير سيادتها بالكامل بعد انضمامها إلى الاتحاد الهندي بعد الاستقلال”، مشيرا إلى أن المنطقة “سلمت سيادتها الكاملة من خلال الاندماج، وكان دستور جامو وكشمير يهدف فقط إلى تحديد علاقته مع الهند، وبالتالي يخضع دستوره للهند”.

وكانت المحكمة الرئيسة في الهند قد بدأت في مطلع أغسطس الماضي، الاستماع لالتماسات تطعن بدستورية قرار الحكومة إلغاء المادة 370 من دستور البلاد، التي تنص على وضع شبيه بحكم ذاتي للمنطقة، وتجريدها من كيانها، وخفض رتبتها من ولاية إلى إقليم فيدرالي.

وتعتبر قضية كشمير هي الأبرز في الخلاف بين باكستان والهند منذ استقلال إسلام آباد عن شبه القارة الهندية في 1947.

وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين في كشمير اشتباكات مسلحة بين قوات البلدين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of سقوط جرحى في تصادم قطارين بإيطاليا

سقوط جرحى في تصادم قطارين بإيطاليا

2023-12-10 / 22:36
Photo of تونس تعلن اعتراض 70 ألف مهاجر في البحر منذ مطلع 2023

تونس تعلن اعتراض 70 ألف مهاجر في البحر منذ…

2023-12-10 / 21:34
Photo of فرقاطة فرنسية تتصدى لهجوم مسيرتين أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

فرقاطة فرنسية تتصدى لهجوم مسيرتين أطلقها الحوثيون في البحر…

2023-12-10 / 19:37
Photo of توصيات أممية تنتقد وضعية حقوق الانسان بالجزائر

توصيات أممية تنتقد وضعية حقوق الانسان بالجزائر

2023-12-10 / 18:08
Photo of غوتيريش : حرب غزة أصابت مجلس الأمن الدولي بـ”الشلل”

غوتيريش : حرب غزة أصابت مجلس الأمن الدولي بـ”الشلل”

2023-12-10 / 17:53
Photo of صحة غزة”: استشهاد نحو 18 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر

صحة غزة”: استشهاد نحو 18 ألف فلسطيني منذ 7…

2023-12-10 / 17:16
Photo of تنصيب خافيير ميلي رئيسا جديدا للأرجنتين

تنصيب خافيير ميلي رئيسا جديدا للأرجنتين

2023-12-10 / 16:51
Photo of السفير الفلسطيني بالجزائر يعلن استشهاد 36 فردا من عائلته جراء القصف الإسرائيلي بغزة

السفير الفلسطيني بالجزائر يعلن استشهاد 36 فردا من عائلته…

2023-12-10 / 16:03
Photo of مق_تل 425 جنديا إسرائيليا وإصابة 1593 منذ بداية حرب غزة

مق_تل 425 جنديا إسرائيليا وإصابة 1593 منذ بداية حرب…

2023-12-10 / 15:26
Photo of الأردن يقلص النقص ويصدّر 500 طن من البندورة لإسرائيل

الأردن يقلص النقص ويصدّر 500 طن من البندورة لإسرائيل

2023-12-10 / 11:54

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق