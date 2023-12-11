أولياء أمور التلاميذ: “لم يعد مقبولا بعد زيادة الحكومة أن يواصل الأساتذة الإضراب”

2023-12-11 / 10:50
37

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت الحكومة مساء أمس عن إقرار زيادة عامة في رواتب و أجور كل الأطر التعليمية بنسبة 1500 درهم شهريا و ذلك بعد لقاء جمع رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية.

مباشرة فور صدور قرار الزيادة في أجور المعلمين و الأساتذة، خرجت تنسيقية الأطر التعليمية لترفض ما جاء في بلاغ الحكومة و تقرر مواصلة ما تسميه “الأشكال النضالية” و بالتالي الاستمرار في الإضراب.

في ظل كل ذلك، لم يعد التعاطف الشعبي الذي كانت تحظى به مطالب الأساتذة قائما بعد أن استجابت الحكومة لذلك و رفضت الهيئة التعليمية، حيث لم يعد من مبرر بتاتا لاستمرار الإضراب و لي ذراع الحكومة و الإضرار بمصالح التلاميذ.

عدد من أباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ عبروا في تدوينات غاضبة من قرار تنسيقيات الأساتذة الذين رفضوا الزيادة و أصروا على مواصلة الإضراب، حيث كتب أحدهم: “النظام الأساسي تجمد و الصالير داز اش بغيتو مازال، راه عيقتو دخلو قريو لينا وليداتنا”.

و كتب آخر: “الحكومة أظهرت حسن نيتها في الوهلة الأولى بتجميد النظام الأساسي للتعليم، و واصلت ذلك بإقرار زيادة مالية في أجور المعلمين و الأساتذة بنسبة 1500 درهم و غيرها من الامتيازات في الترقية، فلماذا يصر الأساتذة على التعنث و الإضراب، هادي ولات بسالة بصراحة”.

و كتبت إحدى الأمهات في تعليق لها على قرار مواصلة الإضراب عبارة: “حشومة هادشي لي كايديرو الأساتذة ، ياك بغيتو الزيادة وا هاهيا جات، وليداتنا صبرو حتى عياو دبا راهم باغين يقراو، راعيو لهاد البلاد و لولادنا و دخلو تقريو، اش بغيتو مازال 1500 درهم لي زادتكم الحكومة راه عايشة بيها أسر على قدها”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “الرقم الأخضر “يطيح بثلاث مفتشين للداخلية ” مزورين” بورزازات

“الرقم الأخضر “يطيح بثلاث مفتشين للداخلية ” مزورين” بورزازات

2023-12-11 / 18:03
Photo of بنموسى: “الزيادة في أجور الأساتذة تاريخية.. وستكلف الدولة أزيد من 9 مليار درهم”

بنموسى: “الزيادة في أجور الأساتذة تاريخية.. وستكلف الدولة أزيد…

2023-12-11 / 18:00
Photo of بنموسى: “جمدنا النظام الأساسي عن قناعة.. وسنعمل على تعديل عدد من بنوده”

بنموسى: “جمدنا النظام الأساسي عن قناعة.. وسنعمل على تعديل…

2023-12-11 / 17:55
Photo of من البرلمان.. بنموسى يؤكد على أهمية دور الأستاذ ومصلحة التلميذ

من البرلمان.. بنموسى يؤكد على أهمية دور الأستاذ ومصلحة…

2023-12-11 / 17:32
Photo of بنموسى: 700 ألف مستفيد من برنامج الدعم التربوي

بنموسى: 700 ألف مستفيد من برنامج الدعم التربوي

2023-12-11 / 17:30
Photo of التوفيق: “نعول على تشبت المغاربة في الخارج بدينهم وثوابتهم”

التوفيق: “نعول على تشبت المغاربة في الخارج بدينهم وثوابتهم”

2023-12-11 / 16:51
Photo of التوفيق: “يلزمنا 100 هكتار سنويا لدفن موتى المغاربة.. والوزارة ساهمت بـ400 هكتار”

التوفيق: “يلزمنا 100 هكتار سنويا لدفن موتى المغاربة.. والوزارة…

2023-12-11 / 16:30
Photo of بلغت 15 درهما للكيلوغرام الواحد.. أسعار الطماطم تصدم المغاربة

بلغت 15 درهما للكيلوغرام الواحد.. أسعار الطماطم تصدم المغاربة

2023-12-11 / 13:16
Photo of “حراس المستشفيات” في قفص الاتهام بخلق التوتر بين الأطباء والمرتفقين

“حراس المستشفيات” في قفص الاتهام بخلق التوتر بين الأطباء…

2023-12-11 / 12:41
Photo of بركان.. اختفاء فتاة في ظروف غامضة والأم تطلب المساعدة

بركان.. اختفاء فتاة في ظروف غامضة والأم تطلب المساعدة

2023-12-11 / 12:11

‫37 تعليقات

  1. باراكة من التطبال و التغياط لحكومة أخناتوش راه مطالب الأساتذة واضحة من أول يوم فلا داعي للمزايدات الفارغة يا الصحافة الصفراء و الأقلام المأجورة
    لا للإلتفاف على حقوق الأسرة التعليمية و كلنا مع سحب نظام المآسي

    1
    رد

  4. لا عودة للأقسام حتى إسقاط نظام الاستبعاد، واسقاط التعاقد.. صحافة التكليخ و الأظرفة عرفناكم جيدا.

    1
    رد

  5. كونو وطنيين ورجعو الاقسام را التلاميذ راهم ضايعين و من بعد طالبو بزيادات أخرى أو امتيازات أخرى بطرق حضارية شوية من عندكم و شوية من الحكومة لأن هذا إرث الحكومات السابقة التي همشت الاطر التربوية وخاصة حكومتي العدالة و التنمية.

    2
    1
    رد

  6. إلى “أستاذة افتخر”
    تفتخرين بماذا؟ ؟؟؟العبث وعدم المسؤولية!!!! أما أداؤك في القسم، فالله وحده يعرفه وسيحاسبك عليه!!!

    رد

  7. هاد الإنتهازين مشي دايرين الدروس الخصوصية في الليل وفي الصباح دايرين الاضراب وفي التالي يقولك باغين المدرسة العمومية

    رد

  11. الأساتذة في الحقيقة خاصهم يرجعوا يخدموا و ما يبقاوش يدافعوا على حقوق وليداتنا . حشومة عليهم بزاف تكلموا على الرواتب ديالكم صافي لأن المجتمع ما فاهم والو .
    أنت تقول ليه راه كندافعوا على جودة التعليم و المجتمع كيشوف غير الفلوس .
    هنا كتعرف راسك تناضل على ناس باغين غير يتهناو من صداع ولادهم .

    رد

  16. النظام الأساسي يحبر الاستاذ على المحاسبة و الأساتذة يريدون الإستمرار بالغياب و الشواهد الطبية و المتاجرة بالساعات الإضافية،ويدعون الدفاع عن المدرسة العمومية.

    رد

  17. 15:18
    النظام الأساسي يجبر الاستاذ على المحاسبة و الأساتذة يريدون الإستمرار بالغياب و الشواهد الطبية و المتاجرة بالساعات الإضافية،ويدعون الدفاع عن المدرسة العمومية.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق