أولياء أمور التلاميذ: “لم يعد مقبولا بعد زيادة الحكومة أن يواصل الأساتذة الإضراب”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلنت الحكومة مساء أمس عن إقرار زيادة عامة في رواتب و أجور كل الأطر التعليمية بنسبة 1500 درهم شهريا و ذلك بعد لقاء جمع رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية.
مباشرة فور صدور قرار الزيادة في أجور المعلمين و الأساتذة، خرجت تنسيقية الأطر التعليمية لترفض ما جاء في بلاغ الحكومة و تقرر مواصلة ما تسميه “الأشكال النضالية” و بالتالي الاستمرار في الإضراب.
في ظل كل ذلك، لم يعد التعاطف الشعبي الذي كانت تحظى به مطالب الأساتذة قائما بعد أن استجابت الحكومة لذلك و رفضت الهيئة التعليمية، حيث لم يعد من مبرر بتاتا لاستمرار الإضراب و لي ذراع الحكومة و الإضرار بمصالح التلاميذ.
عدد من أباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ عبروا في تدوينات غاضبة من قرار تنسيقيات الأساتذة الذين رفضوا الزيادة و أصروا على مواصلة الإضراب، حيث كتب أحدهم: “النظام الأساسي تجمد و الصالير داز اش بغيتو مازال، راه عيقتو دخلو قريو لينا وليداتنا”.
و كتب آخر: “الحكومة أظهرت حسن نيتها في الوهلة الأولى بتجميد النظام الأساسي للتعليم، و واصلت ذلك بإقرار زيادة مالية في أجور المعلمين و الأساتذة بنسبة 1500 درهم و غيرها من الامتيازات في الترقية، فلماذا يصر الأساتذة على التعنث و الإضراب، هادي ولات بسالة بصراحة”.
و كتبت إحدى الأمهات في تعليق لها على قرار مواصلة الإضراب عبارة: “حشومة هادشي لي كايديرو الأساتذة ، ياك بغيتو الزيادة وا هاهيا جات، وليداتنا صبرو حتى عياو دبا راهم باغين يقراو، راعيو لهاد البلاد و لولادنا و دخلو تقريو، اش بغيتو مازال 1500 درهم لي زادتكم الحكومة راه عايشة بيها أسر على قدها”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
37 تعليقات
باراكة من التطبال و التغياط لحكومة أخناتوش راه مطالب الأساتذة واضحة من أول يوم فلا داعي للمزايدات الفارغة يا الصحافة الصفراء و الأقلام المأجورة
لا للإلتفاف على حقوق الأسرة التعليمية و كلنا مع سحب نظام المآسي
وسير عود لراسك
صحافة المرقة والتطبال والعام زين
عاقوا بكم
لا عودة للأقسام حتى إسقاط نظام الاستبعاد، واسقاط التعاقد.. صحافة التكليخ و الأظرفة عرفناكم جيدا.
كونو وطنيين ورجعو الاقسام را التلاميذ راهم ضايعين و من بعد طالبو بزيادات أخرى أو امتيازات أخرى بطرق حضارية شوية من عندكم و شوية من الحكومة لأن هذا إرث الحكومات السابقة التي همشت الاطر التربوية وخاصة حكومتي العدالة و التنمية.
إلى “أستاذة افتخر”
تفتخرين بماذا؟ ؟؟؟العبث وعدم المسؤولية!!!! أما أداؤك في القسم، فالله وحده يعرفه وسيحاسبك عليه!!!
هاد الإنتهازين مشي دايرين الدروس الخصوصية في الليل وفي الصباح دايرين الاضراب وفي التالي يقولك باغين المدرسة العمومية
الهدية المسمومة
اذا كانت الحكومة عندها حسن النية الغوا النظام الاساسي
غير معقول ضيعو أولاد الشعب.
راه الأساتذة خداو غي لبرد. سولو على أساتذة السلم 10 واش داو شي حاجة
الأساتذة في الحقيقة خاصهم يرجعوا يخدموا و ما يبقاوش يدافعوا على حقوق وليداتنا . حشومة عليهم بزاف تكلموا على الرواتب ديالكم صافي لأن المجتمع ما فاهم والو .
أنت تقول ليه راه كندافعوا على جودة التعليم و المجتمع كيشوف غير الفلوس .
هنا كتعرف راسك تناضل على ناس باغين غير يتهناو من صداع ولادهم .
هههههه
سيكون اضراب مفتوح ابتداء من الأسبوع المقبل ، وقتها ستبدأ الثورة
ادا لم تفهم المشكل فلا تعلق على ضرورة رجوع المعلمين الى الاقسام
هاذو دابا خاصهم الزرواطة فقط…..
يجب استخدام مسطرة العزل من الوظيفة
النظام الأساسي يحبر الاستاذ على المحاسبة و الأساتذة يريدون الإستمرار بالغياب و الشواهد الطبية و المتاجرة بالساعات الإضافية،ويدعون الدفاع عن المدرسة العمومية.
15:18
النظام الأساسي يجبر الاستاذ على المحاسبة و الأساتذة يريدون الإستمرار بالغياب و الشواهد الطبية و المتاجرة بالساعات الإضافية،ويدعون الدفاع عن المدرسة العمومية.